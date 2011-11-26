سالهای بدون یارانه شهرداری/ لجبازی برای ثبت در تاریخ!

به گزارش خبرنگار مهر، رسم این چند ساله است. تابستان از نیمه که می گذرد مدیران شهری دل نگران دریافت یارانه های بلیت مترو اتوبوس می شوند از آن سو دولتیان نیز تاکید می کنند اگر بودجه کمکها ابلاغ شود اولین کمک حمایت از مترو واتوبوسرانی کلان شهرها باشد.

با تمام چالش های موجود سال که از نیمه می گذشت بخشی از یارانه ها پرداخت می شود اما امسال زمستان در راه است و هنوز ریالی از یارانه ها پرداخت نشده است. موضوعی که مدیران شهری را به شدت نگران کرده است. شهردار تهران با بیان این که 9 ماه از سال گذشته است اما حتی یک ریال از یارانه بلیت مترو پرداخت نشده می گوید: وقتی قانونی مصوب می شود همه باید آن را اجرا کنیم اما مهمترین معضل امروز بی احترامی به قانون است که بدعتی خطرناک است.

مترو دل نگرانی همیشگی مجلسیان

موضوعی که نمایندگان مجلس را هم نگران کرده است و در هر فرصتی این دغدغه را یاد آوری می کنند حتی در متن طرح پرسش از رئیس جمهور نیز اولین سوال نمایندگان این موضوع مطرح شده بود که "چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها، علی رغم نیاز مبرم این شهرها به روان سازی ترافیک خصوصا با آغاز هدفمند شدن یارانه حامل های انر‍ژی، ابلاغ اما اجرا نشده است؟"

اسفندماه سال سال 88 بود که نمایندگان مجلس قانون "برداشت دو میلیارد دلار کمک به مترو" را به تصویب رساندند که بر اساس آن شهرداری تهران می توانست تا پایان سال 89 یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی برداشت کند. اما این قانون با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب نهایی رساند. قانونی که نه توسط رئیس جمهور بلکه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

این همان قانونی است که دولت هیچگاه تن به اجرای آن نداد تا آنجا که مجلس به جای تمدید آن در سال 90 آن را در قالب بند 36 به لایحه بودجه الحاق کرد که بر اساس این بند حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت شود که این بند قانونی هنوز هم اجرایی نشده است.

کمکها به مترو روزانه باشد

حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران که در روزهای ابتدایی سال با اشاره به بالا رفت هزینه های مترو خواستار کمک های روزانه به مترو ی تهران شده بود به خبرنگار مهر می گوید: شورا پیگیر کمک به مترو و اتوبوسرانی است اما هنوز اعتبارات در هیچ بخشی تخصیص داده نشده است.

اعتبارات سال 90 کل کشور برای توسعه حمل و نقل عمومی

احداث خطوط مترو مصوبه مجلس پرداختی 2439میلیار ریال 304

صندوق ذخیره مصوبه مجلس پرداختی 2 میلیارد دلار 0

حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت های قطار شهری مصوبه مجلس پرداختی 2000 میلیار ریال 0

یارانه بلیت مترو مصوبه مجلس پرداختی 1000میلیارد 0

بلیت اتوبوس مصوبه مجلس پرداختی 3000میلیار ریال 0





در سال گذشته نیز نیازهای مالی شهرداری در بحث حمایت و توسعه از حمل و نقل عمومی مورد توجه قرار نگرفت و دولت کمک ناچیزی در این حوزه به شهرداری کرد.

پرداختها و دریافتهای مترو در سال 89

شهرداری در سال 89 برای احداث خطوط اولویت دار متروی تهران رقم هفت هزار و 772 میلیارد ریال پیشنهاد کرد که در لایحه بودجه رقم پیشنهادی چهارهزار و 450 میلیارد ریال بود که در مجلس سه هزار و 213 میلیارد ریال به تصویب نهایی رسید اما تنها 48 درصد آن یعنی دوهزار و 157میلیارد ریال پرداخت شد.

در بحث بازپرداخت دیون از سال 82 که رقمی معادلی پنج هزارو 51 میلیارد ریال بود رقمی به شهرداری پرداخت نشد.

در این سال اعتباری معادل 450 میلیار ریال برالی حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکتهای قطار شهری مصوب شد که دولت همانند یک میلیارد دلار حق برداشت از صندوق زخیره ارزی به این مصوبه نیز بی اعتنایی کرد.

کمک دولت درحوزه یارانه بلیت اتوبوسرانی 337 میلیارد ریال بود که این رقم تنها 17 درصد مصوبه مجلس بود. در این سال دولت هیچ کمکی در رابطه با احداث خطوط وی‍ه اتوبوسرانی، کمک به بازپرداخت بدهی شرکت واحد و کمک به ترخیص واگن از محل اعتبارات در اختیار سازمان شهرداریها به شهرداری تهران نکرد.

سال 88؛ سال سخت مترو

سال 88 را می توان سال سخت شهرداری در راه توسعه حمل و نقل عمومی دانست. در این سال کمکهای اندک دولت در بحث یارانه ها بلیت مترو و اتوبوس شرایط را برای شهرداری و شهروندان سخت کرد. در این سال تنها یکهزار و 114 میلیارد ریال یارانه بلیت مترو از سوی دولت پرداخت شد که 23 در صد سهم واقعی دولت بود. در این سال هیچ کمکی برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی و تجهیز به اتوبوس ها دو کابین نشد و تنها برای یارانه بلیت اتوبوس 48.2 میلیار ریال به شهرداری پرداخت شد.

بودجه احداث خطوط اولویت دار متروی تهران که از سوی شهرداری رقم 8 هزار و 427 میلیارد ریال پیشنهاد شده و در مجلس رقم سه هزار و 200 میلیارد ریال به تصویب رسید و در بوجه دولت به رقم دوهزار و 200 میلیارد کاهش پیدا کرد اما تنها 69 در صد آن تحقق پیدا کرد.

در سال 87 که در آستانه انتخابات دولت دهم قرار داشت اوضاع پرداخت یارانه های بلیت مترو و اتوبوس بهتر بود در این سال صد درصد یارانه بلیت مترو و 71 در صد یارانه بلیت اتوبوس پرداخت شد.

این عددها و رقم ها بازی سیاسی است

اما دبیر شورای عالی ترافیک این سخنان را بیشتر سیاسی می داند تا از سر دلسوزی. او در این رابطه به مهر می گوید: شهرداری تهران در سیاست رسانه ای خود همواره تلاش داشته دولت را متهم به عدم حمایت از توسعه متروها کند اما بحرانی جلوه دادن کمبود بودجه مترو بازی سیاسی است.

مجتبی شفیعی با بیان این که دولت در حمایت از متروها، حتی بیشتر از تکالیف قانونی اش عمل کرده است می گوید: کل اعتبارات تخصیص یافته در موضوع توسعه عمرانی خطوط قطار شهری کشور طی دولت نهم و یکساله اول دولت دهم نسبت به مدت مشابه در دولتهای قبل بیش از 13 برابر شده است. این رقم که در سالهای 79 تا 83 مبلغی در حدوده 360/2 میلیارد ریال بوده، بین سالهای 84 الی 89 به 917/30 میلیارد ریال رسیده است.

او معتقد است: تاخیری در پرداخت یارانه ها با وجود تاخیر در ابلاغ بودجه رخ نداده است اما این صندوق یارانه های بلیت مترو واتوبوس شهرداری با گذشت 9 ماه همچنان خالی است .

تمام واگن ها مشکل فنی دارند / پول ندهید اما آزاده باشید

علی محمد قلی ها، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه نیزدر این رابطه به مهر می گوید: قرار بود 60 میلیارد تومان به شرکت بهره برداری مترو داده شود که چنین نشد و اعلام کردند 10 میلیارد تومان پرداخت می شود متاسفانه آن هم هنوز پرداخت نشده و با گذشت 9 ماه از سال یک قران هم به مانداده اند.

او ادامه می دهد: تمامی LCهای ما امسال برگشت خورده است و در صورت ادامه مترو با مشکلات بسیاری روبرو می شود.

قلی ها با بیان این که تمامی قطارهای مترو دچار مشکلات فنی شده اند و قطعات آنها باید عوض شوند، می گوید: مترو تهران را با بودجه هایی که شهرداری تهران پرداخت کرده است سر پا نگه داشته ایم و همچنان در انتظار پرداخت سهم مصوب دولت هستیم .

او ادامه می دهد: با اعتباراتی که از سوی شهرداری پرداخت شده ، دستمزدها و هزینه های ضروری مترو پرداخت می شود تا خدمات رسانی مترو با وقفه و خللی مواجه نشود.

قلی ها خطاب به مسئولانی که اعداد و ارقام نجومی در حمایت از مترو اعلام می کنند می گوید: اگر اعتبار نمی دهید حداقل آزاده باشید .

یارانه های مترو از حالت کمک خارج شود

اما شورای شهر تهران که در ابتدای سال تاکید داشت تاخیری در پرداخت های یارانه ها رخ ندهد چه زمانی به این مسئله ورود پیدا می کند. مهدی چمران در این رابطه به مهر می گوید: شورا از ابتدا به بحث کمک های دولت به توسعه مترو و یارانه بلیت اتوبوس و مترو ورود پیدا کرده بود اما نیازی نیست ما به طور دائم این پیگیری ها را اعلام کنیم.

وی ادامه دمی دهد : دولت هنوز سرفصل کمک هایش را به دلیل برخی مسائل نه فقط برای مترو و اتوبوس حتی برای مساجد نیز باز نکرده است. ما این قول را گرفته ایم که اگر سرفصل های کمکهای دولت باز شود اولین کمکها به بخش اتوبوس و مترو باشد. متأسفانه یارانه ها در فصل کمکهای دولت قرار می گیرند نه بودجه جاری، که کمک ها متاسفانه غالبا به تعویق می افتد.

رئیس شورای عالی استانها با بیان این که از سال آینده تلاش می شود سهم حمایتهای دولت در بحث مترو و اتوبوس از قالب کمک خارج شود، پیشنهاد می کند: اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد، می تواند بسیاری از مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی را حل کرد. در دیداری که به تازگی با مسئولان حوزه اتوبوسرانی داشته ام از نزدیک شاهد مشکلات آنها بوده ام.

9 ماه از سال گذشته است و هنوز کمکهای دولتی به مترو نرسیده است. به گفته مدیران شهری تمامی واگن ها دچار مشکلات فنی هستند. در این میان نیز دود چالشهای میان مدیران شهری و دولت به چشم مسافرانی می رود که هر روز به دلیل نقص فنی دقایقی را معطل می شوند و در واگن های پرازدحام و شلوغ طی مسیر می کنند.

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گزارش از نوراحسینی