طرح فروش تلفنی در چهاربازار ارزاق عمومی مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال قربانی اظهارکرد: هم اکنون چهار بازار به سیستم فروش تلفنی مجهز شده اند که این سیستم به سایر بازارها نیز قابل تعمیم است و بزودی آنها تجهیز خواهند شد.

وی افزود: بازار نیایش در میدان جاهد شهر، بازار بوستان جنب پارک بوستان، بازار استاد یوسفی واقع در یوسفی یک و بازار گلستان در چهارراه دکتری سه راه ادبیات جنب دانشکده ادبیات به سیستم فروش تلفنی مجهز شده اند.

قربانی بیان داشت: در هر بازار یک نفر سرپرست، دو نفر اپراتور در دو شیفت و دو نفر پیک مستقر هستند.

وی ادامه داد: شهروندان با شماره تلفن چهار رقمی 8112 می توانند کالاهای خود را با پیک رایگان از این طریق خریداری کنند.

قربانی تصریح کرد: کار این نرم افزار به این صورت است که در هنگام تلفن شهروندان آدرس شهروندان وکد برای شناسایی قابل رویت خواهد بود.