فرهنگ بسیجی برای بشریت پیام صلح و دوستی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نعمت زاده بعداز ظهر شنبه با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک به همه بسیجیان سلحشور اظهار داشت: حضرت امام راحل در سال 58 با یک بینش الهی و بصیرت دینی نهاد مقدس بسیج را تشکیل داد که تا کنون نقش بسزایی را ایفا کرده است.

وی بیان کرد: این نهاد مقدس در یک مقطعی از سوی امام راحل تشکیل شد که یک نیاز اساسی برای کشور بود.

شهردار صالح شهر با اشاره به اقدامات ارزشمند این نهاد مردمی گفت: از بدو تاسیس بسیج تا کنون این نهاد مقدس توانسته است اقدامات ارزنده و ماندگاری را ایفا کند و یکی از رمزهای ماندگاری این انقلاب پس از سه دهه ، نیروی بسیج بوده است.

نعمت زاده از این نهاد مقدس مردمی به عنوان یکی از حافظان اصل دفاع از کیان مقدس و ارزش های اسلامی یاد کرد و افزود: نباید فراموش کرد که این نیروی مردمی در جریان هشت سال دفاع مقدس در برابر کفار چه افتخاراتی را آفرید.

به گفته وی بسیج در جریان مقابله با دشمن بعثی آن هم با دست خالی نقش اساسی داشت.

شهردار صالح شهر یکی از ماموریت های اصلی بسیج را در این مقطع حساس مقابله با تهدیدات نرم دشمنان برشمرد و عنوان کرد: به اعتقاد بنده امروز یکی از ماموریتهای اصلی بسیج مقابله با تهدیدات نرم دشمن و تهاجم فرهنگی است.

وی تصریح کرد: امروز بسیج با اقتدار تمام در مقابله با دشمنان اسلام سینه سپر کرده و همین امر باعث شده که همیشه بسیج در نوک پیکان حمله دشمن قرار گیرد.

نعمت زاده در پایان بار دیگر با یادآوری رشادت های دوران هشت سال دفاع مقدس یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگران به ویژه امام شهیدان حضرت امام خمینی (ره) را گرامیداشت.