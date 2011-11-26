خیابان های مشهد برای ایام محرم سیاه پوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین راستا نصب المان ها در سطح شهرو 500 تابلو با موضوع محرم و واقعه عاشورا در پل های سطح شهر مشهد انجام شد.

برگزاری مراسم و نمایشگاه های هنری نیز از دیگر اقداماتی است که به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم در سطح شهر اجرا می شود.

شهرداری مشهد در راستای فضاسازی سطح شهر اقدام به چاپ احادیث در اتوبوس و تاکسی های شهر کرده و توزیع سی دی نغمه ها و نواها ویژه دهه آخر صفر نیز با سه هزار تیراژ و لوح فشرده نغمه ها و نواهای ویژه دهه اول محرم نیز با سه هزار تیراژ در بین شهروندان توزیع می شود.

همچنین در این ایام کتب در محضر آفتاب و کتاب معضلات و آسیب شناسی عزاداری با 3 هزار تیراژ به چاپ رسیده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

تعداد 10 هزار پرچم ماشینی و دو هزار بسته با عنوان نرم افزار جامع حسینی در خصوص اهمیت بحث اربعین نیز در بین شهروندان در این ایام توزیع خواهد شد.