زنگ پژوهش در مدارس کشور نواخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قادری فر با اشاره به برنامه های هفته پژوهش و فناوری گفت: هفته پژوهش و فناوری سال جاری با شعار "اقتصاد دانش بنیان پیشران جهاد اقتصادی" برگزار و برنامه های اجرایی آن از روز سه شنبه 22 آذرماه با نواختن زنگ پژوهش بصورت نمادین در یکی از مدارس تهران با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش و پرورش آغاز می شود.

وی تجلیل از فن آفرینان و پژوهشگران برتر را از برنامه های این هفته نام برد و افزود: در این راستا از 14 دستاورد بزرگ ملی رونمایی می شود.

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش وفناوری، برگزاری جشنواره ایده های برتر در پارک علم و فناوری یزد را از دیگر برنامه های این هفته نام برد و خاطر نشان کرد: برگزیدگان نهایی این جشنواره به عنوان برگزیده برگزیدگان در برنامه ای با حضور رئیس جمهور معرفی و تقدیر می شوند.