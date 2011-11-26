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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

با حضور وزیر علوم/

زنگ پژوهش در مدارس کشور نواخته می شود

زنگ پژوهش در مدارس کشور نواخته می شود

دبیر ستاد هفته ملی پژوهش از نواختن زنگ هفته ملی پژوهش در مدارس کشور با حضور دو وزیر علوم و آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قادری فر با اشاره به برنامه های هفته پژوهش و فناوری گفت: هفته پژوهش و فناوری سال جاری با شعار "اقتصاد دانش بنیان پیشران جهاد اقتصادی" برگزار و برنامه های اجرایی آن از روز سه شنبه 22 آذرماه با نواختن زنگ پژوهش بصورت نمادین در یکی از مدارس تهران با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش و پرورش  آغاز می شود.

وی تجلیل از فن آفرینان و پژوهشگران برتر را از برنامه های این هفته نام برد و افزود: در این راستا از 14 دستاورد بزرگ ملی رونمایی می شود.

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش وفناوری، برگزاری جشنواره ایده های برتر در پارک علم و فناوری یزد را از دیگر برنامه های این هفته نام برد و خاطر نشان کرد: برگزیدگان نهایی این جشنواره به عنوان برگزیده برگزیدگان در برنامه ای با حضور رئیس جمهور معرفی و تقدیر می شوند.

کد مطلب 1469932

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