به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه 27 قسمتی "صدی الطف" یا (روایت نی) با موضوع شرح خطبه های حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد (ع) پس از واقعه عاشورا، که در لوکیشن سریال مختارنامه تولید شده در ماه محرم از شبکه جهانی الکوثر پخش می شود.

این برنامه با حضور کارشناسان دینی و تاریخی همچون دکتر محمد علی الحسینی، دکتر عبدالباقی الجزائری، حجت الاسلام غفاری و حجت الاسلام اخوان تولید شده است.

استفاده از گروه های تواشیح و مداحان عرب زبان، از دیگر بخش های این برنامه است.

در این مجموعه سعی شده فضا و مکان واقعه عاشورا بازسازی شود، انتخاب لوکیشن سریال مختارنامه به جهت ایجاد حسن نزدیکی با این وقایع است زیرا که مخاطبان عرب زبان دوبله این سریال را تماشا کرده اند.



برنامه دیگری که شبکه جهانی الکوثر برای ماه محرم تدارک دیده، مع موکب الاحزان یا با قافله اشک است، این برنامه بصورت زنده با حضور کارشناسان به شرح واقعه کربلا می پردازد.