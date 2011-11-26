مشهد با وجود بارندگی های اخیر دچار آب گرفتگی نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الله کاظمی اظهارکرد: با توجه به بارندگی های فراوان روز گذشته در هیچ نقطه از سطح شهر آب گرفتگی دیده نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه دورتادور میدان شهدا ساخت و سازهایی انجام می شود و آسفالت آن دارای شیب است امکان تراش آسفالت و اصلاح آن وجود ندارد بنابراین با شروع باران، نیروهای خدماتی خدمات شهری به طور مرتب آب را به سمت کانال ها و جوی ها هدایت می کردند.

کاظمی ادامه داد: همچنین با اعلام گزارش هواشناسی مبنی بر بارندگی و در کنارآن با شروع بارش برف در شهر مشهد همه نیروها و دستگاه های محلول آب نمک پاش و نمک پاش در حالت آماده باش هستند.

معاون خدمات شهری گفت: شب گذشته در چند نقطه از سطح معابرشهر در حال یخ زدگی بوده است که بلا فاصله پس از اعلام گزارش با استفاده از دستگاههای محلول آب نمک پاش و نمک پاش رفع شده است.

وی در خصوص تعداد این دستگاه ها تصریح کرد: در حال حاضر سه دستگاه محلول آب نمک پاش و 12دستگاه نمک پاش وجود دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت:همچنین یک دستگاه اعلام برودت هوا نیز روی پل شهید برونسی نصب شده است که در صورت بارش برف یخ زدگی معبر را اعلام می کند.

کاظمی ادامه داد: در حال حاضر دو دستگاه دیگر اعلام برودت هوا در شهر مشهد نصب شده است.