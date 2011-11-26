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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

از چهارمحال و بختیاری/

50 هزار نفر در سامانه ثبت اطلاعات کشاورزی ثبت نام کرده اند

50 هزار نفر در سامانه ثبت اطلاعات کشاورزی ثبت نام کرده اند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آمار و اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از ثبت نام 50 هزار بهره بردار کشاورزی این استان در سامانه ثبت اطلاعات کشاورزی ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صامت جزایری با اشاره به اینکه فقط  76 درصد از کل بهره برداران استان تاکنون موفق به ثبت نام شده اند، اظهار داشت: بهره بردارانی که تاکنون موفق به  ثبت نام نشده اند تا پایان آذر ماه مهلت دارند برای ثبت نام خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی ثبت نام بهره برداران، شناسایی بهره برداران بخش کشاورزی استان است، افزود: استان چهارمحال و بختیاری رتبه ی نخست ثبت نام بهره برداران بخش کشاورزی در کشور را به خود اختصاص داد و استانهای خوزستان و کردستان به ترتیب در مقام دوم و سوم کشور قرار دارند.
کد مطلب 1469936

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