مرکز آموزش گمرکات شمال کشور در مازندران احداث می شود

احمد کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبه ارتقای سطح تشکیلاتی گمرک امیرآباد گفت: با پیگیری های به عمل آمده سطح تشکیلات گمرک امیرآباد با تصویب دفتر امور ساختارهای نظام اداری ریاست جمهوری به مدیریت ارتقا یافت.

وی، از مصوبه احداث 12 واحد سازمانی برای گمرک امیرآباد در بهشهر خبر داد و گفت: طرح توجیهی این مصوبه ارائه و هم اکنون احداث ساختمانها عملیاتی شده است.

کارگری، در مورد مصوبه افزایش پستهای سازمان گمرک فریدونکنار به 22 پست با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهورگفت: با پیگیریهای این اداره کل و ارائه دلایل توجیهی لازم با افزایش پست های سازمانی دفتر، ساختار سازمانی در معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری، منتظر تصمیم نهایی آن هستیم.

مدیر کل گمرکات مازندران، از اختصاص دو میلیارد ریال جهت تجهیز گمرکات استان از محل اعتبارات داخلی گمرک خبر داد و افزود: در خصوص این مصوبه امکان جذب اعتبارات فراهم شد، لیکن ساختمان مورد نظر که اداره کل بنادر و کشتیرانی متولی احداث آن بوده باید آماده تحویل شود.

کارگری، از پیگیری مصوبه اختصاص20 میلیارد ریال جهت مطالعه و احداث ساختمان اداری و انبار در مرکز استان از محل اعتبارات داخلی گمرک خبرداد و گفت: اجرای این پروژه در مرحله جذب مشاور برای گزارش توجیهی برای اخذ مجوز کیمیسون ماده 215 برنامه پنجم توسعه بوده که بعد از ارائه این گزارش و تایید آن از طرف کیمیسون مذکور اعتبار لازم از گمرک ایران و وزارت اقتصاد ودارایی درسال 91 و92 جذب و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی، از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار جهت مطالعه و احداث ساختمان مرکزی آموزشی گمرکات شمال کشور، در بابلسراز محل اعتبارات داخلی گمرک خبر داد و گفت: اجرای این پروژه در مرحله جذب مشاور برای گزارش توجیهی برای اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برنامه پنجم توسعه است.

