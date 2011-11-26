به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در استانبول ترکیه جریان دارد، دانشگاه آزاد با سه پیروزی متوالی به جمع چهار تیم برتر راه یافت. این تیم که در بازی نخست سن مارینو را با نتیجه 3 بر یک شکست داده بود در پیکار دوم در مقابل نماینده ترکیه با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید، سعید احمدی (7 بر یک) و حسن غفاری (2 بر یک) مردان پیروز تیم دانشگاه آزاد در مصاف با تیم ترکیه‌ای بودند.

تیم دانشگاه آزاد با این برد به مرحله یک چهارم راه پیدا کرد تا برابر نماینده کشور الجزایر صف آرایی کند. این بازی هم مثل بازی گذشته با حساب 2 بر یک به نفع نماینده کشورمان به پایان رسید. سعید احمدی (4 بر 2) و سعید حسنی‌پور (4 بر صفر) نفراتی بودند که در این مسابقه با پیروزی از تاتامی خارج شدند و دانیال قره‌ویسی و حسن غفاری با تساوی به کار خود پایان دادند.

نماینده کشورمان دانشگاه آزاد با این پیروزی به نیمه نهایی راه یافت و برای راهیابی به فینال دومین دوره مسابقات کاراته جام باشگاه‌های جهان در گام چهارم باید با برنده نماینده اسپانیا مناطق نفت خیز جنوب دیدار کند. نفتی‌ها که صبح امروز یکی از تیم‌های الجزایر را شکست داده بود، دومین دیدار را نیز مقابل تیمی از ترکیه به سود خود خاتمه داده و به مرحله یک چهارم صعود کردند تا در این مرحله به مصاف نماینده اسپانیا بروند.

فولاد سپاهان نیز که در دور نخست استراحت داشت، با نتیجه 3 بر یک تیمی از الجزایر را از پیش رو برداشت. دولیخانی، خسروی و جودت مردان پیروز فولاد مبارکه در این مبارزه بودند. امروز همچنین تیم گلساران رشت که نماینده لیبی را با نتیجه 3 بر یک شکست داده بود مقابل یکی دیگر از نمایندگان ترکیه با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد و از دور مسابقات حذف شد.

این مسابقات صبح امروز با حضور 31 تیم در استانبول آغاز شد و تا عصر فردا ادامه خواهد داشت.