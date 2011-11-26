برف پاییزی لرستان را سفید پوش کرد/ دمای هوا کاهش می یابد

مدیر کل هواشناسی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز در شهرستان های الشتر، بروجرد، نورآباد، خرم آباد، ازنا، الیگودرز و دورود شاهد بارش برف و باران بودیم.

نورالدین سپهوند با بیان اینکه برف ارتفاعات اکثر شهرستانهای استان را سفیدپوش کرد، افزود: بیشترین میزان بارشها در طول 24 ساعت گذشته مربوط به خرم آباد بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت در خرم آباد 5.5 میلیمتر، در بروجرد 2.1 میلیمتر، در پلدختر 3 میلی متر، در دورود 1.4 میلی متر، در الشتر 5.3 میلی متر، در نورآباد 1.7 میلیمتر و در ازنا 2.5 میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان تصریح کرد: در مجموع میانگین بارشهای استان در سال زراعی جاری 120.9 میلیمتر ثبت شده در حالیکه این میزان در مدت مشابه سال قبل تنها 20.4 میلیمتر بوده است.

سپهوند میانگین بارشهای استان در بلندمدت در این مدت زمان را 77.1 میلمتر دانست و یادآور شد: مطابق پیش بینی های انجام شده بارشهای پراکنده تا شنبه شب ادامه خواهد داشت و از فردا آسمان استان صاف خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالیست که کاهش دما برای اکثر شهرستانهای استان پیش بینی شده است.