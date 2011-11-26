946 طرح مشاغل خانگی در روانسر ثبت شد

جلال صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح مشاغل خانگی در شهرستان روانسر مورد استقبال خود مردم قرار گرفته است و تا این لحظه تعداد زیادی از متقاضیان درخواستهای کتبی خود را ارائه داده اند.

فرماندار شهرستان روانسر تاکید کرد: از ابتدای آغاز طرح مشاغل خانگی تاکنون 946 طرح در این شهرستان ثبت نام شده است.

وی با اشاره به اینکه 864 مورد از این طرح ها به صورت مستقل است، افزود: از طرحهای یاد شده، 96 طرح تحت پوشش و 22 مورد نیز پشتیبان است.

صفری تصریح کرد: پس از بررسی های انجام شده در این شهرستان، از میان طرحهای مذکور، 198 مجوز صادر شده که 182 مورد آن مربوط به طرحهای مستقل است و 16 مورد دیگر به طرحهای پشتیبان تعلق دارد.

وی گفت: با صدور مجوز مشاغل خانگی در شهرستان روانسر زمینه اشتغال برای 251 نفر از افراد جویای کار این شهر فراهم شده است.

فرماندار روانسر تاکید کرد: از میان طرح های مصوب شده تا کنون 88 طرح به بانکهای پرداخت کننده تسهیلات برای دریافت وام معرفی شده اند.

صفری با اشاره به اینکه به 16 طرح مشاغل خانگی در این شهرستان تسهیلات پرداخت شده است، گفت: طرح های مشاغل خانگی در این شهرستان تا کنون موفق شده اند مبلغ 360 میلیون ریال تسهیلات را به خود جذب کنند.

فرماندار روانسر در پایان تصریح کرد: با پیگیری های لازم و نیز با استفاده از تسهیلات به موقع و مناسب می توان با اجرای خوب طرح مشاغل خانگی تا حد قابل ملاحظه ای از آمار بیکاری در شهرستان روانسر را کاهش داد.