همه محورهای مواصلاتی بروجرد باز است

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بروجرد از پیش از ظهر شنبه علاوه بر ارتفاعات شاهد بارش برف پاییزی در سطح شهر بود که خوشحالی مردم را در پی داشت.
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بروجرد پیرامون وضعیت محورهای مواصلاتی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف در نیمه های صبح شنبه در شهرستان بروجرد آغاز شده که برای پیشگیری از حوادث مترقبه احتمالی چهار اکیپ امداد رسانی و برف روبی در مناطق حادثه خیز مستقر شده است.
غلامحسین هدایت پور ادامه داد: طبق گزارشهای به دست آمده بارش برف در ارتفاعات بیشتر از دامنه ها و شهر بروجرد بوده ولی جای نگرانی در زمینه مسدود شدن راههای این شهرستان نیست.
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بروجرد یادآور شد: تمامی راههای شهری و روستایی بروجرد باز است و تاکنون در این رابطه با مشکلی برخورد نکرده ایم.
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