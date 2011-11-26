هدایت پور به مهر خبر داد: همه محورهای مواصلاتی بروجرد باز است

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بروجرد با اشاره به بارش برف در این شهرستان، از باز بودن همه محورهای مواصلاتی بروجرد خبر داد.