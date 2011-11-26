نمایشگاه ویژه محرم در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله(ع) نمایشگاه ویژه محرم عصر شنبه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افتتاح شد.

در این نمایشگاه اقلام ویژه ایام محرم همچون نرم افزار، لوح های فشرده صوتی و تصویری مداحی، سخنرانی های مذهبی اساتید برجسته کشور، چادر، مقنعه، لباس مشکی و پوسترهای مذهبی برای دانشجویان عرضه شده است.



این نمایشگاه توسط معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نمایشگاه از امروز شنبه تا پایان دهه اول محرم در ورودی سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی برپاست و علاقمندان می توانند از آن دیدن کنند.



حجت الاسلام صفی خانی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برنامه های سوگواری این واحد دانشگاهی را اعلام کرد.

حجت الاسلام صفی خانی یادآورشد: هم راستا با مردم استان و هم زمان با فرارسیدن ایام سوگواری امام سوم شیعیان و یاران با وفایش، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مراسمی معنوی با حضور دانشجویان، استادان و کارکنان سیاه پوش شد.



وی سپس به برنامه های فرهنگی ویژه این ایام اشاره و تصریح کرد: هرشب بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور استادان، کارکنان و دانشجویان، مراسم عزاداری در مسجد امام رضا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود.

این مسئول فرهنگی گفت: قرائت قرآن و زیارت عاشورا توسط توسط دانشجویان، ایراد سخنرانی مذهبی با حضور حجت الاسلام شیخ زاده، از استادان حوزه و دانشگاه از شهر قم و مداحی سعید علی اکبری، مداح روشن دل و پخش کلیپ ویژه ایام محرم از دیگر برنامه های ویژه این ایام در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین است.

وی در پایان گفت: طبق روال سال های گذشته هیئت محبان اهل بیت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به شهر مقدس مشهد اعزام می شوند و دانشجویان این دانشگاه در جوار ملکوتی حرم امام رضا(ع) به سوگواری و عزاداری می پردازند.

