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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

هاشمی زاده:

یک هزار روستایی در خورموج وام مسکن دریافت کردند

یک هزار روستایی در خورموج وام مسکن دریافت کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی دشتی گفت: طی دو سال اخیر یک هزار و 87 نفر در این شهرستان وام مسکن روستایی دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی زاده بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات پرداخت وامهای روستایی اظهارداشت: سالهای 88 و 89 حدود یک هزار و 800 پرونده دریافت وام تشکیل شد که از این تعداد به یک هزار و 87 پرونده وام پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان رتبه دوم را در جذب وامهای روستایی در سال گذشته استان را کسب کرد، افزود: سقف وام ساخت مسکن روستایی 100 میلیون ریال با نرخ سود چهار درصد است.

بخشدار مرکزی دشتی یادآور شد: پارسال 625 سند مالکیت برای خانه های روستایی صادر شده است.

کد مطلب 1469951

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