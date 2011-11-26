یک هزار روستایی در خورموج وام مسکن دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی زاده بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات پرداخت وامهای روستایی اظهارداشت: سالهای 88 و 89 حدود یک هزار و 800 پرونده دریافت وام تشکیل شد که از این تعداد به یک هزار و 87 پرونده وام پرداخت شده است .

وی با اشاره به اینکه این شهرستان رتبه دوم را در جذب وامهای روستایی در سال گذشته استان را کسب کرد، افزود: سقف وام ساخت مسکن روستایی 100 میلیون ریال با نرخ سود چهار درصد است .