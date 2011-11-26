به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی لردگان در این همایش اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی مراسم محرم و ایجاد هماهنگی میان هیئت‌‌های این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: همدلی و همکاری هیئت‌ها در برگزاری مراسم سوگواری محرم باعث ارتقای سطح کمی و کیفی این مراسم می شود.

وی با تأکید بر پرهیز از اختلاف و رعایت نظم در مراسم عزاداری افزود: حفظ همبستگی و اتحاد بین هیئت‌ها ضروری است.

وی رعایت ارزش‌های اسلامی و تلاش برای تبیین فلسفه قیام عاشورا را از اهداف اصلی مراسم عزاداری محرم برشمرد و از مسئولان هیئت ها خواست از ورود خرافات به این مجالس جلوگیری کنند.