عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امروز بارشهای متناوب در شمال شرق، شرق و جنوب شرق و بارشهای پراکنده در دامنه های جنوبی البرز، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، تهران ، سمنان و شمال اصفهان ادامه دارد.

به گفته وی، فردا بارش قابل توجهی در هیچ نقطه ای از کشور نداریم و در روز دوشنبه بارشها فقط در غرب سواحل دریای خزر رخ می دهد.

امیدوار شهری اظهار داشت: روز سه شنبه در کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و غرب فارس بارش پراکنده باران رخ می دهد.

وی افزود: روز چهارشنبه با ورود یک سیستم جدید بارش در غرب سواحل دریای خزر، اردبیل و شمال آذربیجان غربی و شرقی بارش برف و باران رخ می دهد و در دامنه های جنوبی البرز، قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، کهگیلویه و بویر احمد، یزد، خراسان جنوبی، شرق فارس، و غرب استان های کرمان و هرمزگان بارش پراکنده بارن به وقوع می پیوندد.

به گفته امیدوار شهری، طی روز های یکشنبه و دوشنبه کمینه دما در بیشتر نقاط کشور به ویژه نیمه شمالی 3 تا 5 درجه کاهش می یابد اما در این مدت بیشینه دما در این نقاط بین 4 تا 8 درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: از روز سه شنبه در اقصی نقاط کشور افزایش 3 درجه ای دما را خواهیم داشت و از روز چهارشنبه دما در نوار شمالی ، جنوب غرب و نواحی مرکزی 4 درجه افزایش می یابد.