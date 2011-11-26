به گزارش خبرنگار مهر، همایش بسیجیان انتشارات سروش عصر امروز شنبه 5 آذر با حضور سردار حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی ـ اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش و علی اصغر جعفری رئیس مرکز بسیج صدا و سیما در دفتر مرکزی انتشارات سروش برگزار شد.

مقدم‌فر در این برنامه گفت: بسیج را باید از دو منظر و زاویه نگاه کرد. معمولاً از یکی از این زوایا غفلت می‌شود. بسیجی بودن قبل از توجه به ساختار و شاکله بسیج، مورد اهمیت است. خیلی‌ها ممکن است عضو بسیج نباشند ولی از بیشتر از من بسیجی باشند. بسیج، امروز یک فرهنگ اخلاقی و مدل فکری است. این نوع تفکر است که بسیج را شکل می‌دهد، ولی از آن غفلت می‌شود.

وی افزود: بسیاری از توفیقات به سبب همین روحیه که در مردم وجود داشت، طی این سال‌ها حاصل شده است. جنبه دوم بسیج، موضوع ساختاری است که یک التزام است؛ یعنی جمعی از مردم بیایند و سازماندهی شده و محیای ماموریت شوند. هر دو نگرش مقدس و بابرکت است.

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس ادامه داد: مقام معظم رهبری در شعبان امسال گفتند اینکه گفته می‌شود ماموریت سپاه حفظ دستاوردهای نظام است، به این معنی نیست که اگر حمله‌ای شد، بسیج و سپاه از کشور دفاع کنند. بلکه ماموریت فراتر از این حرف‌هاست. ماموریت سپاه و بسیج پیش‌برندگی انقلاب است. این پیش‌برندگی هم نیاز به سازمان و سازماندهی دارد. امروز بسیج یک نهاد در کنار نهادهای دیگر نیست؛ بلکه عنصر پیش‌برنده کل انقلاب و نظام است. نمی‌توان نهادهای دیگر را در کنار سپاه و بسیج قرار داد. چون بسیج موتور انقلاب است.

مقدم‌فر گفت: بسیج هم از نظر فرهنگی در عمق جان و افکار مردم قرار دارد و هم سازمانی است که قدرت تهاجمی دارد. امروز بسیج باید هم در عرصه جنگ نرم دفاع کند و هم روحیه تهاجم داشته باشد. بسیج تولیدکننده نیروی نرم در نظام است. انقلابی‌های مصر و تونس هم به این نتیجه رسیدند که بعد از پیروزی‌شان بلافاصله نهاد و سازمانی مانند بسیج بسازند. به همین دلیل تماس گرفتند و به دنبال الگوگیری از بسیج بودند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ بسیجی‌، فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی است، گفت: من و شهید حسن تهرانی مقدم از کودکی و نوجوانی با همدیگر بودیم. او از اول انقلاب تا زمانی که شهید شد، بسیجی بود. نه درجه در او تاثیر داشت، نه مسئولیت‌ها و پست‌ها. او یک بسیجی به تمام معنا بود. مقید به نماز اول وقت بود. این ویژگی همه بسیجی‌هاست. سال 58 بود که با موتور از همین محله عبور می‌کردیم، صدای الله اکبر اذان را که شنید، سریع موتور را به کنار راه کشید که نماز بخوانیم. به او گفتم مسجد کمی جلوتر است. گفت: دیر می‌شود. همین‌جا روزنامه بیندازیم و نماز بخوانیم.

مقدم‌فر ادامه داد: ویژگی‌ دیگرش، تقید به قرائت زیارت عاشورا بود. افراد گمنامی مانند ایشان زیاد هستند که باید بعد از شهادتشان شناخته شوند. همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند، ایشان یک دانشمند بود. صدها دکترای فیزیک و شیمی زیر دستش کار می‌کردند. هنگامی که روی این پروژه ‌آخر کار می‌کرد، مدتی بود که می‌دانست قرار است این اتفاق بیفتد. به او الهام شده بود که این روزها رفتنی است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه گفت: شب عید قربان خواب دیده بود که برای ما تعریفش کرد و گفت خواب دیدم که مرده‌ام و مرا داخل قبر گذاشته‌اند. ملائکه از من سئوال کردند برای نجات خود چه داری؟ گفتم هیچ ندارم. همین که این پاسخ را دادم، قبر تاریک‌تر و تنگ‌تر شد. جالب است که شهید تهرانی مقدم با آن همه سجایا می‌گوید، هیچ ندارم و مقام معظم رهبری هنگام حضور در منزلش 45 دقیقه درباره امتیازهای او صحبت کردند. این شهید می‌گفت بعد از این واقعه گفتم صبر کنید من گاهی در مجالس امام حسین (ع) حاضر شدم و بر او گریه کرده‌ام. با گفتن این حرف قبرم روشن شد که تهرانی‌مقدم این تعبیر را به کار برد که داخل قبرم کاشی‌کاری شد.

وی افزود: امروز بسیجیان ما باید برای جنگ در عرصه سایبر خود را آماده کنند. اولویت امروز با ماهواره و بعد اینترنت است. امروز بناست فضای ذهنی مردم اشغال شود، اما با این حال باز عده‌ای از مسئولان با وجود تاکیدات رهبر انقلاب بر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، می‌گویند به تهاجم فرهنگی اعتقادی نداریم. در چنین روزهایی امید به بسیج است.

مقدم‌فر در پایان سخنانش گفت: به این هم اشاره کنم که امروز جمهوری اسلامی در بهترین وضعیت خود در 32 سال اخیر قرار دارد.