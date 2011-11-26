خون شهیدان انقلاب اسلامی را بیمه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام حسینی مطلق در همایش اقتدار بسیج با حضور مسئولان شهرستان ساوجبلاغ و بسیجیان ظهر شنبه در مصلی نمازجمعه هشتگرد گفت: امام خمینی (ره) نهاد مقدس بسیج را برای حفاظت از انقلاب بنا نهادند و ایران توانسته الگویی برای کشورهای دیگر باشد.

وی افزود: بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس از کشور دفاع کردند و نگذاشتند ذره ای از خاک میهن اسلامی به دست دشمن بیفتد و درسالهای پس از دفاع مقدس نیز با وجود تمام دشمنی ها و کارشکنی ها ایران توانست پیشرفت کند و هم اکنون تحمل یک کشور پیشرفته اسلامی برای دشمنان این آب و خاک سخت است.

سردار حسینی مطلق عنوان کرد: هم اکنون کشورهای اسلامی نیز از ایران الگو گرفته اند و برضد حکومت خود قیام کرده اند در لیبی دیکتاتور این کشور با خفت و خواری کشته شد و در مصر دیکتاتور را در قفسی قرار می دهند تا برای محاکمه بیاورند.

وی ابراز کرد: دشمن احساس می کند منشاء این تحولات منطقه ایران اسلامی است و فکر می کند ایران را باید تحت فشار قراردهد و آنها غافل هستند که کشورهای مسلمان از ایران الگو گرفته اند و سران آنها که هنوزسرنگون نشده اند مانند یمن به یکی ا از دو سرنوشت گرفتار می شوند همانطور که سران مصر و لیبی سرنگون و خوار شدند.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) ابراز کرد: کشورهایی که از انقلاب ایران الگو گرفتند و هم اکنون در حال مبارزه با حکومت خود هستند روزبه روز موفق تر می شود و چه کسی فکر می کرد که این قیامها و تظاهرات خیابانی بر علیه دولتها به کشورهای اروپایی برسد که هم اکنون مردم اروپا برضد نظام سرمایه داری حاکم برکشورشان قیام کرده و به خیابانها ریخته اند.

حسینی مطلق تصریح کرد: اعتراضات ضد سرمایه داری در اروپا و غرب به حاکمان این کشورها ثابت کرد که این نظام چیزی برای عرضه ندارد و مردم این کشورها حاضر به پذیرش حاکمان خود نیستند و همه اینها برگرفته از انقلاب ایران است و این عزت و افتخاری برای همه ملت ایران است.

وی بیان کرد: هم اکنون در کشور آ‌مریکا نیز تظاهرات خیابانی موسوم به جنبش وال استریت یا جنبش 99 درصدی رخ داده که این باعث شده که آمریکا از آقایی جهان به پایین کشیده شود و باید شاهد سرنگونی خود باشد و اینها همه حاصل ایستادگی و مقاومت شما بسیجیان در مقابل دشمنان است.