  1. استانها
  2. مازندران
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

علیزاده اعلام کرد:

شرکت صادرات صنایع دستی مازندران تاسیس می شود

شرکت صادرات صنایع دستی مازندران تاسیس می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از تاسیس شرکت صادرات محصولات صنایع دستی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت علیزاده  در جلسه کمیته صنایع دستی کارگروه صادرات استان افزود: این شرکت با توجه به افزایش تولیدات صنایع دستی استان و با هدف حمایت از این تولیدات، با همکاری اتاق بازرگانی، سازمان صنعت،معدن و تجارت و معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی مازندران تاسیس می شود.

وی با بیان اینکه نبود بازار مناسب برای فروش محصولات صنایع دستی از مشکلات اساسی است، اظهار داشت: اجرایی شدن طرح مشاغل خانگی و بیمه هنرمندان صنایع دستی سبب شد تا تولید محصولات صنایع دستی استان افزایش یابد.
 
علیزاده با انتقاد از ورود انواع کالاهای بی کیفیت خارجی صنایع دستی گفت: این موضوع باید در کارگره صادرات مورد پیگیری جدی مسئولان ارشد کشوری و استانی قرار گیرد.
 
وی، بر ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شهرهای استان تاکید کرد و افزود: ایجاد شهرک و بازارچه های صنایع دستی از مصوبات هیات دولت به استان است.
 
مازندران سالانه پذیرای حدود 20 میلیون گردشگر است که عرضه و فروش محصولات صنایع دستی یکی از راههای کسب درآمد مردم استان است.
 
کد مطلب 1469963

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها