شرکت صادرات صنایع دستی مازندران تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت علیزاده در جلسه کمیته صنایع دستی کارگروه صادرات استان افزود: این شرکت با توجه به افزایش تولیدات صنایع دستی استان و با هدف حمایت از این تولیدات، با همکاری اتاق بازرگانی، سازمان صنعت،معدن و تجارت و معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی مازندران تاسیس می شود.

وی با بیان اینکه نبود بازار مناسب برای فروش محصولات صنایع دستی از مشکلات اساسی است، اظهار داشت: اجرایی شدن طرح مشاغل خانگی و بیمه هنرمندان صنایع دستی سبب شد تا تولید محصولات صنایع دستی استان افزایش یابد.

علیزاده با انتقاد از ورود انواع کالاهای بی کیفیت خارجی صنایع دستی گفت: این موضوع باید در کارگره صادرات مورد پیگیری جدی مسئولان ارشد کشوری و استانی قرار گیرد.

وی، بر ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شهرهای استان تاکید کرد و افزود: ایجاد شهرک و بازارچه های صنایع دستی از مصوبات هیات دولت به استان است.

مازندران سالانه پذیرای حدود 20 میلیون گردشگر است که عرضه و فروش محصولات صنایع دستی یکی از راههای کسب درآمد مردم استان است.

