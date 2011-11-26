پروژه فاصلاب شهر آستانه در حال اجراست

عبدالرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و تامین بهداشت وسلامت عمومی مردم و استفاده از پساب تصفیه شده برای کشاورزی را از جمله ویژگیها مهم این پروژه است.

وی طول لوله گذاری این پروژه را 48 هزارو500 متر اعلام کرد و گفت: 43 هزارو500 متر آن مربوط به شبکه جمع آوری فاضلاب و 5000 متر آن نیز مربوط به طول خط انتقال فاضلاب این شهر است.

وی ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب با دبی 91.14 لیتر بر ثانیه را از دیگر تاسیسات پروژه فاضلاب آستانه عنوان کرد و گفت: تصفیه خانه فاضلاب این شهر به روش لجن فعال با شهر شازند به صورت مشترک در نظر گرفته شده است.

وی اعتبار اجرای طرح فاضلاب شهرهای شازند و آستانه را معادل 160میلیارد ریال اعلام کرد.



