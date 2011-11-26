  1. استانها
  2. مرکزی
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

پروژه فاصلاب شهر آستانه در حال اجراست

پروژه فاصلاب شهر آستانه در حال اجراست

شازند - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: 16 طرح آب وفاضلاب مصویه سفرهای دولت به استان مرکزی است که اجرای پروژه فاضلاب شهر شازند و آستانه جزء اولین طرحها توجیه و برای اجرا تصویب شد.

عبدالرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و تامین بهداشت وسلامت عمومی مردم و استفاده از پساب تصفیه شده برای کشاورزی را از جمله ویژگیها مهم این پروژه است.

وی طول لوله گذاری این پروژه را 48 هزارو500 متر اعلام کرد و گفت: 43 هزارو500 متر آن مربوط به شبکه جمع آوری فاضلاب و 5000 متر آن نیز مربوط به طول خط انتقال فاضلاب این شهر است.

وی ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب با دبی 91.14 لیتر بر ثانیه را از دیگر تاسیسات پروژه فاضلاب آستانه عنوان کرد و گفت: تصفیه خانه فاضلاب این شهر به روش لجن فعال با شهر شازند به صورت مشترک در نظر گرفته شده است.
 
وی اعتبار اجرای طرح فاضلاب شهرهای شازند و آستانه را معادل  160میلیارد ریال اعلام کرد. 
 
 
کد مطلب 1469966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها