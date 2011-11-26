سندی برای انحراف مشایی نداریم/ دستگیری خبرنگار مرتبط با جریان انحرافی

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز شنبه 5 آذر ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

1700 هکتار زمین خواری "آریا"

مشرق نیوز نوشت: برخی شنیده ها حکایت از زمین خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا دارد.گفته می شود حجم این زمین خواری ها بیش از 1700 هکتار است.

ابراز رضایت جریان انحرافی از اتفاقات رخ داده در روزنامه ایران

همچنین مشرق نوشت: جریان انحرافی از حوادثی که در جریان بازداشت جوانفکر اتفاق افتاد اظهار رضایت کرده است. به گفته اعضای این جریان، در آستانه صدور کیفر خواست برای متهمان فساد مالی، ما باید این شایعه را در جامعه دامن بزنیم که برخورد قوه قضاییه از حالت قضایی خارج و به سمت سیاسی سوق داده شده است.

نشریات استانی در اختیار اصلاح طلبان

مشرق در خبر دیگری آورده:‌ علیرغم مظلوم نمایی های اصلاح طلبان مبنی بر نداشتن رسانه، یک تحقیق میدانی نشان می دهد 68 درصد نشریات استانی در اختیار طیف اصلاح طلب قرار دارد. این رسانه ها از یارانه ارشاد هم برخوردارند.

جوانفکر تفهیم اتهام شد

دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی اکبر جوانفکر مشاور رییس جمهوری به اتهام نشر اکاذیب و پخش شایعات به قصد تشویش اذهان عمومی علیه مقامات کشوری و قضایی اعلام جرم کرده است. مشاور رییس جمهوری در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا درباره جلسه امروز بازپرسی خود اظهار داشت: جلسه امروز، جلسه تفهیم اتهام بود که بخشی از اتهام تفهیم و بخش دیگر به جلسه بعد موکول شد. جوانفکر درباره زمان تشکیل جلسه بعدی گفت: این جلسه پس از دهه اول ماه محرم برگزار خواهد شد. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری تشکیل چندین پرونده قضایی در چند ماه گذشته علیه خود را غیر منطقی دانست و گفت: تشکیل 15 پرونده قضایی در شش ماه گذشته علیه من معنی دار است و هیچ منطقی ندارد.

عجیب ترین و جنجالی ترین اتفاق فوتبالی دنیا

به گزارش سایت خبری عصرایران ، دولت پرتغال برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی تصمیم گرفته است کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال این کشور را در ازای ۱۶۰ میلیون پوند به اسپانیا بفروشد. این خبر در روزنامه ایندیپندنت انگلیس به چاپ رسیده است و خبر از یک اتفاق غیر متعارف در دنیای فوتبال می دهد. خبری که شاید به وقوع پیوستنش همه را متعجب کند و به هیجان اورد. به نظر می رسد که بحران مالی در اروپا کاری کرده است که دولتمردان کشورهای اروپایی از جمله پرتغال بخواهند به هر قیمتی که شده، وضعیت اقتصادی و مالی کشورهای خود را بهبود ببخشند.

خبرنگار مرتبط با جریان انحرافی دستگیر شد

سایت خبری قاصد نوشت : خانم "الف. ز" طی روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده تا پاسخگوی برخی اقدامات و ارتباطات مشکوک خود باشد. این خانم خبرنگار که در یکی از رسانه های معروف جریان انحرافی مشغول فعالیت است با یکی از مدیران ارشد این جریان نیز ارتباط نزدیک خبری داشته و بسیاری از اطلاعات خود را از طریق وی دریافت می کرده است. وی هم اکنون در بازداشتگاه به سر می برد اما تلاش برخی افراد نزدیک به دولت برای آزادی وی در حال انجام است.

ادعای بی‌اساس وزیر خارجه بحرین درباره ایران

بر خلاف گزارش کمیته حقیقت‌یاب بحرین مبنی بر دست نداشتن تهران در حوادث بحرین، وزیر خارجه این کشور در اظهاراتی خصمانه مدعی شد که ایران در تحریک رسانه‌ای علیه بحرین دست دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا خالد بن احمد آل خلیفه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره در ادعایی بی‌اساس، گزارش کمیته حقیقت‌یاب بحرین مبنی بر دست نداشتن تهران در حوادث بحرین را تکذیب کرد. وی مدعی شد: هم‌چنان مواردی وجود دارد که ما را بر آن می‌دارد تا درباره دخالت ایران در امور داخلی بحرین صحبت کنیم.

جریان انحرافی القا است؛سندی برای انحراف مشایی نداریم

خبرگزاری فارس به نقل از علی اصغر زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری ،‌نوشت :‌جریان انحرافی به‌صورت سازمان‌یافته نبوده و دارای مبانی فلسفی نیست بلکه نوعی القائات است که در داخل کشور ایجاد شده است. وی در ادامه افزود : هیچ سندی درخصوص انحرافی بودن برنامه‌های مشایی وجود ندارد و تاکنون نیز استناداتی به مجلس در این زمینه ارائه نشده است. زارعی حاشیه‌سازی‌هایی همچون مکتب ایران در برابر مکتب اسلام، قرار دادن روحانیت در حاشیه و روحیه خاص فرهنگی این گروه را عامل انحرافی خواندن مشایی عنوان کرد.