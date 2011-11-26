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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

محمدنژاد:

جاده های شریانی مازندران لغزنده است/ بازگشایی محور هراز

جاده های شریانی مازندران لغزنده است/ بازگشایی محور هراز

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارشهای اخیر برف در مناطق کوهستانی استان گفت: جاده های شریانی هراز، سوادکوه و کندوان لغزنده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمد نژاد افزود: مسافران، تجهزات و امکانات زمستانی نظیر زنجیر چرخ را به خود داشته باشند تا در مواقع ضروری از این تجهیزات استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود برف روبه، کولاک و مه در محورهای کوهستانی استان از شهروندان خواست از مسافرت غیر ضروری در شب خودداری و با برنامه ریزی مناسب در روز از جاده های برفگیر از مازندران عبور کنند.
 
محمدنژاد به باز بودن تمامی راههای استان اشاره کرد و گفت: جاده هراز که از روز گذشته به دلیل بارش برف، دید ناکافی و کولاک شدید مسدود شده بود با تلاش نیروهای راهداری  ظهر امروز بازگشایی شد.
 
وی، از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی به ادامه مسیر بپردازند تا شاهد حوادث ناگوار در راه های ، اصلی و فرعی استان نباشند.
 
مازندران از طریق سه محور هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور در ارتباط است.
 
 
کد مطلب 1469970

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