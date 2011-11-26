جاده های شریانی مازندران لغزنده است/ بازگشایی محور هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمد نژاد افزود: مسافران، تجهزات و امکانات زمستانی نظیر زنجیر چرخ را به خود داشته باشند تا در مواقع ضروری از این تجهیزات استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود برف روبه، کولاک و مه در محورهای کوهستانی استان از شهروندان خواست از مسافرت غیر ضروری در شب خودداری و با برنامه ریزی مناسب در روز از جاده های برفگیر از مازندران عبور کنند.

محمدنژاد به باز بودن تمامی راههای استان اشاره کرد و گفت: جاده هراز که از روز گذشته به دلیل بارش برف، دید ناکافی و کولاک شدید مسدود شده بود با تلاش نیروهای راهداری ظهر امروز بازگشایی شد.

وی، از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی به ادامه مسیر بپردازند تا شاهد حوادث ناگوار در راه های ، اصلی و فرعی استان نباشند.

مازندران از طریق سه محور هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور در ارتباط است.



