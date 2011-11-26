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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

آزمون مدیریت فنی دفاتر خدماتی و راهنمایان جهانگردی در تبریز برگزار شد

آزمون مدیریت فنی دفاتر خدماتی و راهنمایان جهانگردی در تبریز برگزار شد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: آزمون مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و همچنین آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی همزمان با سراسر ایران در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی اظهار داشت: این دو آزمون همزمان با سراسر کشور به ترتیب در ساعات هشت و 10 صبح روز جمعه در تبریز برگزار شد.

وی افزود: بیش از صد نفر در آزمون 100 دقیقه ای مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی حضور یافته بودند.

محمدی اضافه کرد: برای آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی نیز 160 دقیقه زمان در نظر گرفته شده بود که بیش از هفتاد نفر در محل آزمون حاضر شده بودند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد: نتایج این دو آزمون که با حضور نماینده دفتر برنامه ریزی آموزشی معاونت گردشگری کشور برگزار شده بود به زودی به اطلاع شرکت کنندگان می رسد.

تراب محمدی یادآور شد: آزمونهای جامع مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در محل مرکز آموزشی میراث کمال الدین بهزاد (مجموعه دو کمال) برگزار شده بود.

کد مطلب 1469972

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