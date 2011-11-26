اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای مس سرچشمه و صبای قم در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی گفت: ما یکبار در رقابتهای لیگ برتر به تیم صبا باختیم اما در حال حاضر به دنبال شکست این تیم در جام حذفی هستیم.
وی جام حذفی را "جام شگفتیها" خواند و گفت: درحال حاضر قدرت همه تیمهای حاضر در فوتبال ایران به یکدیگر نزدیک شده و هر تیمی که اعتمادبهنفس و انسجام بیشتری داشته باشد، میتواند برنده از زمین خارج شود، به همین خاطر هیچ تیمی از پیش بازنده و یا حتی از پیش برنده نیست.
شرفی در ادامه افزود: مطمئن باشید اگر بازیکنان ما مانند بازی با فجرسپاسی اعتمادبهنفس داشته باشند میتوانند صبای قم را شکست داده و به مرحله بعد رقابتهای جام حذفی صعود کنند.
سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه در خصوص وضعیت بد این تیم در جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: ما به همراه چهار تا پنج تیم دیگر در شرایط سختی قرار داریم. بهرحال همه چیز به خودمان بستگی دارد و اگر دو برد پیاپی کسب کنیم میتوانیم به میانههای جدول صعود کنیم.
وی امیدوارانه از آینده تیم مس سرچشمه یاد کرد و گفت: قرار است در تعطیلات نیم فصل چند بازیکن جدید بگیریم و کار اصلی ما تازه از نیم فصل دوم شروع می شود.
شرفی در خاتمه تصریح کرد: ویسی مربی جوان، باشخصیت و خوش فکری است. وی فوتبال بازی کرده و در دوران مربیگری هم زحمت زیادی کشیده تا به اینجا برسد، ضمن اینکه مربی خوش تیپی هم هست و می گوید من گواردیولا هستم! با این شرایط خوشحالم از اینکه می خواهیم با تیم گواردیولا بازی کنیم!
دیدار تیمهای مس سرچشمه و صبای قم در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت 14 فردا یکشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.
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