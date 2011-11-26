  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

شرفی در گفتگو با مهر:

صبا را در جام حذفی شکست می‌دهیم/ خوشحالم با تیم "گواردیولا" بازی می‌کنیم!

صبا را در جام حذفی شکست می‌دهیم/ خوشحالم با تیم "گواردیولا" بازی می‌کنیم!

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه گفت: یکبار در رقابت‌های لیگ برتر به تیم صبای قم باختیم اما در حال حاضر به دنبال شکست این تیم هستیم.

اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های مس سرچشمه و صبای قم در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی گفت: ما یکبار در رقابت‌های لیگ برتر به تیم صبا باختیم اما در حال حاضر به دنبال شکست این تیم در جام حذفی هستیم.

وی جام حذفی را "جام شگفتی‌ها" خواند و گفت: درحال حاضر قدرت همه تیم‌های حاضر در فوتبال ایران به یکدیگر نزدیک شده و هر تیمی که اعتمادبه‌نفس و انسجام بیشتری داشته باشد، می‌تواند برنده از زمین خارج شود، به همین خاطر هیچ تیمی از پیش بازنده و یا حتی از پیش برنده نیست.

شرفی در ادامه افزود: مطمئن باشید اگر بازیکنان ما مانند بازی با فجرسپاسی اعتمادبه‌نفس داشته باشند می‌توانند صبای قم را شکست داده و به مرحله بعد رقابت‌های جام حذفی صعود کنند.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه در خصوص وضعیت بد این تیم در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: ما به همراه چهار تا پنج تیم دیگر در شرایط سختی قرار داریم. بهرحال همه چیز به خودمان بستگی دارد و اگر دو برد پیاپی کسب کنیم می‌توانیم به میانه‌های جدول صعود کنیم.

وی امیدوارانه از آینده تیم مس سرچشمه یاد کرد و گفت: قرار است در تعطیلات نیم فصل چند بازیکن جدید بگیریم و کار اصلی ما تازه از نیم فصل دوم شروع می شود.

شرفی در خاتمه تصریح کرد: ویسی مربی جوان، باشخصیت و خوش فکری است. وی فوتبال بازی کرده و در دوران مربیگری هم زحمت زیادی کشیده تا به اینجا برسد، ضمن اینکه مربی خوش تیپی هم هست و می گوید من گواردیولا هستم! با این شرایط خوشحالم از اینکه می خواهیم با تیم گواردیولا بازی کنیم!

دیدار تیم‌های مس سرچشمه و صبای قم در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت 14 فردا یکشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

کد مطلب 1469973

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها