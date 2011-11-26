گردهمایی 60 هزار نفری بسیجیان در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی ظهر شنبه در حاشیه گردهمایی 10 هزار نفری بسیجیان خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: امروز گردهمایی اقشار مختلف بسیج در شهرستانهای مختلف استان برگزار شد.

وی با اشاره به حضور 60 هزار نفر نیروی بسیجی در این گردهمایی ها، عنوان کرد: حضور پرشور بسیجیان در این گردهمایی ها نشان می دهد که آحاد مختلف مردم همچنان مقتدر و باشکوه در مسیر تعیین شده از سوی ولایت فقیه حضور دارند و مطیع امر رهبری هستند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ادامه داد: این حضور پررنگ نشان می دهد همان طور که مردم انقلاب اسلامی را با حضور خود و با تقدیم هزاران شهید به پیروزی رساندند امروز نیز به مانند همان سالها آمادگی دارند که در هر صحنه ای با حفظ وحدت و انسجام و تبعیت از ولایت فقیه از انقلاب اسلامی ایران پاسداری کنند.

سردار شاهرخی با اشاره به حضور اقشار مختلف بسیح از دانشجو و استادان گرفته تا کارگر و دانش آموز در این گردهمایی، عنوان کرد: این حضور نشان دهنده وحدت و انسجام اقشار مختلف جامعه در دفاع از انقلاب و آرمانهای امام(ره) است.

وی با تاکید بر اینکه بسیجیان آماده دفاع همه جانبه از کیان و اقتدار نظام اسلامی هستند، افزود: اقشار مختلف مردم در این حضور نشان می دهند که یک خط را می شناسند و آن هم خط ولایت و رهبری است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به حضور 2 هزار نفر از عشایر بسیجی استان در این گردهمایی 10 هزار نفری، تصریح کرد: عشایر مسلح با حضور خود آمده اند تا بگویند که این ملت آماده و مجهز است و با هر گونه تهدید نظامی علیه کشورمان مقابله می کند.

بنابر این گزارش علاوه بر برگزاری گردهمایی 10 هزار نفری بسیجیان در خرم آباد، مشابه همین مراسم گردهمایی های "عاشقان ولایت" در دیگر شهرستانهای استان نیز با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد.