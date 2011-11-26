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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

سرهنگ طاهرخانی:

دشمنان در شناخت بسیج منفعل شده اند

دشمنان در شناخت بسیج منفعل شده اند

قزوین - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه قزوین گفت: عدم شناخت دشمنان از توانمندی و جایگاه مردمی بسیج موجب انفعال آنها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از هفته بسیج عصر شنبه همایش بصیرتی خواهران بسیجی در فرهنگسرای شهید رجایی قزوین برگزار شد.
 
سرهنگ مهدی طاهرخانی در این همایش با اشاربه نقش بسیج در عرصه های نظامی و فرهنگی گفت: بسیج در همه میادین حضوری فعال داشته و انعطاف پذیری بسیج موجب شده است که دشمنان نتوانند بسیج را به درستی بشناسند و عدم شناخت درست از بسیج دشمنان را به حالت انفعال قرار داده است.
 
فرمانده سپاه ناحیه قزوین اظهارداشت: دشمنان نظام اسلامی امروز با وجود بسیجی ها قدرت مقابله با این نظام را ندارند و حضور بسیج مهمترین عامل تثبیت آرمانهای انقلاب اسلامی است.
 
وی بیان کرد: تفکری که امروز درسراسر دنیا به ویژه درکشورهای اسلامی شاهد اوج گیری آن هستیم تفکری بسیجی است که در دوران دفاع مقدس و شرایط کنونی موجب سرافرازی انقلاب شده است.
 
طاهرخانی اظهارداشت: به جرات میتوان گفت دشمن درمقابل جوانان بسیجی شکست خورده است.
کد مطلب 1469980

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