شرایط برای برگزاری انتخابات مجلس در ایلام فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی گفت: در عصر حاضر حکومت مردم بر مردم و مبتنی بر دموکراسی یک امر پذیرفته شده است.

وی افزود: جایگاه و مسئولیت انتخابات در حکومت ولایت فقیه مهم و ضروری است و اگر در نظام ولایت مداری خدشه ای در انتخابات پدید آید خیانت در امانت الهی و همراه با عقوبت اخروی خواهد بود.

اعلایی با تأکید بر عملیاتی کردن وظایف تعین شده در کمیته های انتخابات، تصریح کرد: باید شرح وظایف و شبکه های ارتباطی در چارچوب های منظم و تعریف شده عملیاتی شود.

وی در ادامه گفت: طرحها و برنامه های ابلاغی باید در قالب های تعریف شده بومی سازی شوند.

