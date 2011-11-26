ثبت نام متقاضیان دریافت جوایز صادراتی در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلچوب افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به آدرس www.tpo.ir ثبت نام کنند.

وی شرایط لازم برای ثبت نام کنندگان را به روز بودن بانک اطلاعات صادرکنندگان و تطبیق اطلاعات کارت ملی، شناسنامه و کارت بازرگانی آنان عنوان کرد.

گلچوب گفت: در صورتی که متقاضیان در هر یک از موارد ذکر شده با مشکل مواجه شدند برای رفع آن می توانند به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مراجعه و نسبت به رفع نقص اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان پس از ثبت نام اولیه با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و با مراجعه به واحد پشتیبانی معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تایید اعتبار عضویت توسط کارشناسان، کد کاربری و رهگیری دریافت کنند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: متقاضیان پس از تکمیل و ارسال پرونده یک هفته مهلت دارند تا اصل اظهارنامه های صادراتی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت تحویل دهند.

به گزارش مهر، پیش بینی صادرات مازندران در سالجاری، 220 میلیون دلار بوده که تا کنون بیش از 70 درصد آن محقق شده است.

153 میلیون دلار هفت ماهه امسال صادرات در استان صورت گرفته است.



