خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: در حالی که این روزها خیلی از رسانه‌های خبری کشورمان به دنبال استفاده از ابزار پیامک برای ارسال تیترها و یا اهم بخش‌های خبری خود به مخاطبان هستند، این پدیده نوین در همین گام‌های نخست نیاز به آسیب‌شناسی در نوع کارکرد و شیوه درست بهره‌بری دارد. از آنجا که خبرگزاری مهر نیز یکی از رسانه‌هایی است که از شیوه ارسال پیامک‌های خبری بهره می‌برد، هادی شریفی، دبیر بخش ویژه و پیامک خبری خبرگزاری مهر در یادداشتی به تبیین رویکرد این رسانه در این زمینه پرداخته است که شرح آن در زیر می‌آید:

«از آنجا که سابقه ارسال اخبار پیامکی در ایران به بیش از چهار سال نمی‌رسد، لذا مسلما احتیاج به نقدهای متعدد، شیوه‌نویسی و آیین‌نویسی و بررسی‌های فراوان دارد.

از پیشگامان این عرصه می‌توان خبرگزاری برنا و روزنامه همشهری را نام برد. از زمان آغاز این جریان توسط آنها تاکنون، شیوه و نوع ارسال اخبار دستخوش تغییرات زیادی شده است و در این فاصله پیامک‌های خبری به شیوه مطمئنی برای دریافت نظرات مخاطبان یا انجام نظرسنجی‌ها تبدیل شده که کمک شایانی هم به تعامل مخاطبان با رسانه‌ها کرده است.

ارسال پیامک خبری باید براساس نیاز و ذائقه‌سنجی مخاطب باشد

مسلما مخاطبان به جهت سرعت انتشار اخبار و اطلاع رسانی در این نوع وسیله ارتباطی، اشتیاق فراوان به دریافت آن دارند لذا آنچه که از همه مهمتر در این زمینه به نظر می‌رسد، این است که ارسال پیامک خبری باید براساس نیاز و ذائقه‌سنجی مخاطب باشد تا کارایی و اثربخشی لازم را در این زمینه داشته باشد.

ضمنا به جهت محدودیت ارسال کلمات و از همه مهمتر حوصله مخاطب در دریافت، پیامک‌ها باید به صورت خلاصه‌وار حاوی عناصر اصلی خبر باشند. همچنین به جهت اینکه یک نوع اطلاع‌رسانی غیراختیاری به مخاطب است رعایت آیین‌نامه‌های متداول در زمینه تعداد و ساعات ارسال نیز ضروری به نظر می‌رسد.

«تبلیغی شدن» و «ارسال سلیقه‌ای» آفت‌های عمده پیامک‌های خبری

از آفت‌های عمده پیامک‌های خبری می‌توان به تبلیغی شدن اخبار و یا اغوای مخاطب برای تحمیل نظر یا جریان خاص سلیقه‌ای نام برد.

بارها دیده شده که ارسال پیامک‌ها به جای آنکه نیاز مخاطب را پوشش دهد، سعی بر تبلیغ مفرط رسانه یا سازمان ارسال‌کننده را دارد به همین جهت تعداد زیاد ارسال و حجم زیاد هر پیامک برای مخاطب آزاردهنده است. یا اینکه سازمان‌ها پیامک‌هایی را ارسال می‌کنند که در حوزه تخصصی و مربوط به آنها نیست.

همچنین اینکه مخاطب احساس کند که سلیقه، نظر یا جریانی خاص در ارسال پیامک‌ها بر او تحمیل می‌شود نیز برایش آزاردهنده است.

هدفمندی و جریان‌سازی از وظایف اصلی

البته نباید فراموش کرد که هدفمندی و جریان‌سازی از وظایف اصلی رسانه است اما این جریان‌سازی در جهت اهداف کلی نظام و حتی الامکان به شیوه نرم و غیرمستقیم باید باشد و رعایت بی‌طرفی در برخی کشمکش‌های داخلی عمدتا سیاسی، ضروری است مگر اینکه همانطور که گفته شد در تعارض با سیاستها و اهداف اصلی نظام باشد که اینجا بی‌طرفی معنایی ندارد.

پاسخ به برخی انتقادها

ازعمده انتقاداتی که صاحب‌نظران علوم ارتباطی به ارسال پیامک‌های خبری وارد می‌کنند، اساساً اشتباه بودن استفاده از این نوع تکنولوژی برای ارسال خبر و تناقض دریافت این اخبار با حقوق شهروندی است.

در این زمینه باید گفت از آنجا که تلفن همراه و پیامک یک نوع وسیله ارتباطی است لذا برای مخاطبان علاقه‌مند می‌تواند وسیله اطلاع‌رسانی اخبار نیز باشد به شرطی که فرض اول آن یعنی علاقه‌مندی مخاطب به دریافت، در نظر گرفته شود که در این صورت ناقض حقوق شهروندی نیز نخواهد بود.

در برخی موارد عدم ارسال پیامک ناقض حقوق شهروندی است

در برخی از موارد عدم ارسال پیامک می‌تواند ناقض حقوق شهروندی باشد! به این ترتیب که برای برخی مسئولان داشتن اطلاعات از اخبار اصلی روز و مرتبط یک وظیفه است و در صورتی که این اخبار ارسال نشود و آنها از اخبار روز بی‌اطلاع بمانند به نوعی نقض حقوق شهروندان عادی است.

بارها دیده شده که مسئولان به جهت مشغله فراوان کاری یا هر دلیل دیگر، از ساده‌ترین تحولات مرتبط با زمینه فعالیت خویش آگاه نیستند که این خود خدشه بزرگی به انجام وظیفه ملی آنها وارد می‌کند.

پیامک‌های تبلیغاتی و ارائه پیشنهاد به مخابرات

البته در زمینه پیامک‌های تبلیغاتی باید گفت که دریافت آنها از آنجا که اغلب ناخواسته و بعضا غیرمفید است ممکن است برای مخاطبان موجبات نارضایتی را فراهم آورد که البته می‌توانند به مراکز تلفن همراه مراجعه و دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را غیر فعال کنند. اما احتمالا از آنجا که با این کار پیامک‌های خبری نیز قطع می‌شوند، مخابرات باید سیستمی را اتخاذ کند که پیش‌شماره‌های پیامک تبلیغاتی با خبری متفاوت باشد و قطع پیامکها با توجه به پیش شماره‌های آنها صورت گیرد که حتی افراد اگر مایل به دریافت اخبار نیستند بتوانند فقط اخبار پیامکی را حذف کنند.

شیوه ارسال اخبار در خبرگزاری مهر

در خبرگزاری مهر، اخبارمهم و ضروری با رعایت اصول ارسال و آیین‌نامه‌ای خاص، با گروه‌بندی‌های مجزا برای مسئولان ارسال می شود. به عنوان مثال عضو گروه فرهنگی معمولا یک کارشناس، مدیر یا فعال فرهنگی است که اخبار مهم فرهنگی را دریافت می‌کند. برای افرادی هم که بدون درخواست آنها سامانه اخبار پیامکی فعال می‌شود، پیامکی ارسال می شود که در صورت عدم نیاز به اخبار، آن را اعلام کنند.

همچنین دریافت پیامک‌های خبری برای عموم افراد (مشترکان ایرانسل و همراه اول) نیز با پرداخت هزینه ممکن است، که برای مشترکان ایرانسل از طریق سایت خبرگزاری اطلاع‌رسانی شده و برای مشترکان همراه اول نیز در روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.