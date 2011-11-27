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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

از سوی شهرداری؛

20 هزار بروشور آموزش مبارزه با آنفلوانزا در مدارس باغستان توزیع شد

20 هزار بروشور آموزش مبارزه با آنفلوانزا در مدارس باغستان توزیع شد

شهریار - خبرگزاری مهر: شهردار باغستان از توزیع 20 هزار بروشور آموزشی مربوط به مبارزه با آنفلوانزای نوع A در مدارس این شهر خبر داد.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هماهنگیهای به عمل آمده به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای نوع A در این شهر، مقرر شد که بروشورهایی حاوی نکات آموزشی از سوی شهرداری تهیه و چاپ شود.
 
وی افزود: در این زمینه 20 هزار بروشور آموزشی تهیه، تدوین و چاپ و بین دانش آموزان مدارس شهر باغستان توزیع شد.
 
این مسئول یادآور شد: با توجه به آغاز فصل سرما و شیوع بیماری آنفلوانزا بین افراد به خصوص کودکان و نوجوانان که حساسیت بیشتری نسبت به بیماریهای واگیردار دارند، این اقدام انجام شد.
 
کولیوند گفت: ابتلای دانش آموزان به بیماری های واگیردار در مدرسه که محل تجمع دانش آموزان است، امری طبیعی به شمار می رود و بیماری آنفلوانزای شایع در مدارس لزوما نوع A نیست.
کد مطلب 1469986

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