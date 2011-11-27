20 هزار بروشور آموزش مبارزه با آنفلوانزا در مدارس باغستان توزیع شد

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هماهنگیهای به عمل آمده به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای نوع A در این شهر، مقرر شد که بروشورهایی حاوی نکات آموزشی از سوی شهرداری تهیه و چاپ شود.

وی افزود: در این زمینه 20 هزار بروشور آموزشی تهیه، تدوین و چاپ و بین دانش آموزان مدارس شهر باغستان توزیع شد.

این مسئول یادآور شد: با توجه به آغاز فصل سرما و شیوع بیماری آنفلوانزا بین افراد به خصوص کودکان و نوجوانان که حساسیت بیشتری نسبت به بیماریهای واگیردار دارند، این اقدام انجام شد.

کولیوند گفت: ابتلای دانش آموزان به بیماری های واگیردار در مدرسه که محل تجمع دانش آموزان است، امری طبیعی به شمار می رود و بیماری آنفلوانزای شایع در مدارس لزوما نوع A نیست.