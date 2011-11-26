چهار هزار جلد کتاب بین نوجوانان و جوانان سرپل ذهاب توزیع شد

علی اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : چهار هزار جلد کتاب در بین جوانان و نوجوانان دانش آموز، دانشجویان و کانونهای مساجد شهرستان سرپل ذهاب با هدف توسعه مطالعه کتاب توزیع شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: در راستای تشویق و ترغیب قشر جوان به کتاب و کتابخوانی، کتابهایی در زمینه های مذهبی، ادبی، اجتماعی در بین مدارس و ادارات، کانونهای مساجد، نیروی انتظامی، کلاسهای طرح اوقات فراغت توزیع شده است.

وی گفت: این تعداد کتابها در طول هشت ماه گذشته توزیع شده است و در صورت دادن سهمیه در چند ماه آینده بر حجم کتابهای توزیعی افزوده خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب، ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: این اداره کل امسال توجه ویژه ای به امر مطالعه کتاب و کتابخوانی داشته است و تاکنون این اداره به منظور ارتقاء مطالعه کتاب در سطح شهرستان چندین نمایشگاه کتاب برگزار کرده است.

رضایی در پایان تصریح کرد: افزایش مطالعه کتاب در سطح این شهرستان نیازمند همت و کار مضاعف است و اگر بتوانیم سرانه مطالعه کتاب را افزایش دهیم شاهد رشد و بالندگی جامعه خواهیم بود .

