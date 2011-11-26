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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

منابع یمنی اعلام کردند:

موفقیت چشمگیر قبایل انقلابی یمن و ناکامی نیروهای دولتی

موفقیت چشمگیر قبایل انقلابی یمن و ناکامی نیروهای دولتی

منابع وابسته به قبایل طرفدار انقلاب یمن با اشاره به تلاش نیروهای رژیم برای نفوذ در منطقه تحت کنترل مخالفان در اطراف صنعا از شکست آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع قبیله ای در منطقه "بنی حشیش" در استان صنعا اعلام کردند: قبایل وابسته به انقلابیون با مشاهده فرود نیروهای کماندویی و مسلح رژیم یمن در ارتفاعات "جبل ذباب" دچار تعجب شدند.

منابع فوق بیان کردند: هدف از فرود این نیروها حمله به مواضع قبایل طرفدار انقلاب به ویژه در اطراف صنعا بود که در این اقدام خود شکست خوردند.

این منابع تاکید کردند: قبایل طرفدار انقلابیون نیروهای رژیم را در جبل ذباب به محاصره خود درآوردند و هیئتی را به مقر نیروهای دولتی فرستادند و از آنها خواستند که تسلیم شوند که آنها نیز موافقت کردند و همه تجهیزات نظامی اعم از سلاحهای سبک و سنگین نیروهای دولتی به دست قبایل طرفدار انقلابیون افتاد.

منابع مذکور بیان کردند: قبایل طرفدار انقلابیون یمنی بامداد امروز افراد اسیر شده را پس از گرفتن تعهد از آنها برای شرکت نکردن در هیچ عملیات نظامی دیگر علیه انقلابیون آزاد کردند.

کد مطلب 1469989

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