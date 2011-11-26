موفقیت چشمگیر قبایل انقلابی یمن و ناکامی نیروهای دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع قبیله ای در منطقه "بنی حشیش" در استان صنعا اعلام کردند: قبایل وابسته به انقلابیون با مشاهده فرود نیروهای کماندویی و مسلح رژیم یمن در ارتفاعات "جبل ذباب" دچار تعجب شدند.

منابع فوق بیان کردند: هدف از فرود این نیروها حمله به مواضع قبایل طرفدار انقلاب به ویژه در اطراف صنعا بود که در این اقدام خود شکست خوردند.

این منابع تاکید کردند: قبایل طرفدار انقلابیون نیروهای رژیم را در جبل ذباب به محاصره خود درآوردند و هیئتی را به مقر نیروهای دولتی فرستادند و از آنها خواستند که تسلیم شوند که آنها نیز موافقت کردند و همه تجهیزات نظامی اعم از سلاحهای سبک و سنگین نیروهای دولتی به دست قبایل طرفدار انقلابیون افتاد.

منابع مذکور بیان کردند: قبایل طرفدار انقلابیون یمنی بامداد امروز افراد اسیر شده را پس از گرفتن تعهد از آنها برای شرکت نکردن در هیچ عملیات نظامی دیگر علیه انقلابیون آزاد کردند.