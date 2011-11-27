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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

برگزاری دوره آموزشی "جوانان و پدیده شوم اعتیاد"

برگزاری دوره آموزشی "جوانان و پدیده شوم اعتیاد"

شهریار - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی "جوانان و پدیده شوم اعتیاد" در شاهد شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت شهرداری شاهدشهر با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر، کلاس آموزشی یک روزه "جوانان و پدیده شوم اعتیاد"  روز گذشته در این شهر برگزار شد.

در این دوره آموزشی 500 نفر از اولیا مدارس و دیگر شهروندان علاقمند شرکت کردند و به فراگیری نکات آموزشی که از سوی "حاج رسولی" استاد دانشگاه و کارشناس مجرب ارائه شد، پرداختند.

در این دوره آموزش سروان کیوانفر، فرمانده کلانتری 14 شاهدشهر نیز حضور داشت و به ارائه نکاتی در مورد امنیت اجتماعی، عواقب استفاده از مواد مخدر، گرایش جوانان به اعتیاد و ... پرداخت.

همچنین در دوره مذکور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری نیز حضور داشتند.
 
 

کد مطلب 1469994

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