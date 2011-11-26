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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

طاهایی اعلام کرد:

63 هزار فرصت شغلی در مازندران ایجاد شد

63 هزار فرصت شغلی در مازندران ایجاد شد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از ایجاد 63 هزار فرصت شغلی طی هشت ماه ابتدایی امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، سیدعلی اکبر طاهایی عصر شنبه در نوزدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری اظهار داشت:61 درصد اهداف اشتغالزایی استان در سالجاری محقق شده است.

وی با اشاره به فرصت های فراوان در  ایجاد مشاغل خانگی در استان افزود: از شغل های سنتی در برخی ازشهرها مسئولان اهتمام بشتری داشته باشند.

استاندار مازندران از مدیران خواست تا سطح نیروی انسانی و ظرفیت اشتغال را در دستگاههای اجرایی استان ارتقا دهند.
 
وی با اشاره به درستکاری وصداقت مدیران دستگاهها در انجام ماموریت های اداری افزود: ادبیات مدیران باید با ادبیات درست وبا هدف خدمت رسانی به مردم باشد.
 
وی با اشاره به  بروز اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور افزود: برخی ازفعالان اقتصادی، قربانی این پدیده شوم اقتصادی در کشور می شوند.
 
کد مطلب 1469995

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