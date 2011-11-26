بسیجیان قزوین با حرفه خبرنگاری آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بسیجیان علاقمند قزوینی به خبرنگاری با شرکت در یک دوره آموزشی دو روزه با مهارتهای خبرنگاری و گزارشگری آشنا شدند.

این دوره طی روزهای جمعه و شنبه در محل سپاه قزوین برگزار شد و 25 بسیجی در آن شرکت کردند.

جوادجوادی شریف مسئول باشگاه خبرنگاران بسیج استان قزوین در دوره تکمیلی خبرنگاری گفت: خبرنگاران بسیجی باید در عرصه اطلاع ‌رسانی پیشرو باشند.



جوادی شریف تصریح کرد: مهمترین وظیفه خبرنگاران حفظ ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی است و خبرنگاران بسیجی به عنوان دلسوزان نظام باید در این زمینه پیشرو باشند.



مدیر ارتباطات روابط عمومی سپاه استان قزوین در این دوره آموزشی اظهارداشت: در این برهه زمانی که هجمه نرم دشمنان با سوء استفاده از رسانه‌ها صورت می‌ گیرد، مقابله با آن نیازمند به روز شدن خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی در جامعه است.

به گفته وی اگرچه دشمنان امکانات و تکنولوژی‌های پیشرفته را برای دشمنی علیه اسلام و نظام اسلامی در اختیار دارند، اما باید توجه داشت که کشور اسلامی ما نیز از نیروی انسانی مستعد و ویژه‌ای برخوردار است که اجازه هیچ ‌گونه تعرض و سوءاستفاده‌ای را به آنان نخواهد داد.

وی با اشاره به اینکه آگاه ‌سازی عموم مردم از وظایف حساس خبرنگاران برای پیشگیری از بحران‌های پیش‌روست گفت: تحقق این مهم نیازمند همت و توجه بیشتر خبرنگاران و به ویژه خبرنگاران بسیجی به عنوان پیشقراولان عرصه جنگ نرم است.

حجت الاسلام عطایی از اساتید حوزه نیز گفت: خبرنگاران به عنوان سربازان میدان جنگ نرم باید با تمام وجود در برابر دشمنان ایستادگی کرده و از مبانی فکری و عقیدتی جامعه دفاع ‌کنند.

در این دوره آموزشی نحوه انجام مصاحبه، گزارش نویسی، مسائل سیاسی روز، مدیریت خبر، ویراستاری آموزش داده شد و در پایان شرکت کنندگان گواهی پایان دوره دریافت کردند.