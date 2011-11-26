نخبگان و استعدادهای برتر استان ایلام شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی از ایجاد کارگروه استعدادهای برتر استان به منظور پرورش استعدادهای برتر استان براساس مدیریت در شناسایی، ساماندهی و بررسی مسائل و مشکلات نخبگان استان خبر داد.

وی اعلام کرد: کارگروه استعدادهای برتر متشکل از مرکز نخبگان استان، مرکز نخبگان شهید فهمیده، بسیج، ناجا، آموزش و پرورش و مرکز آموزش و پژوهش استانداری است.

این مسئول نگاه ویژه به نخبگان و استعدادهای برتر استان را ضروری دانست و افزود: نقاط دورتر استان نباید مورد غفلت مدیریت استان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان در هر استان به عنوان یک بازو و حمایت کننده فعالیت های علمی در آن منطقه خواهد بود.

