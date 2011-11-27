"دوباره با هم" به صداگذاری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم از سوی کارگردان به پایان رسیده است و به زودی حامد رضی صداگذاری را آغاز میکند. همچنین باربد بیات ساخت موسیقی "دوباره با هم" را برعهده دارد.
تهیهکنندگی "دوباره با هم" به کارگردانی روزبه حیدری و تهیهکنندگی جمشید حیدری ساخته میشود. در این فیلم حمید فرخنژاد، سحر قریشی، مهرداد ضیائی، امیرحسین آرمان و ... بازی میکنند.
مضمون این فیلم ملودرام و اجتماعی است. این فیلم درباره تاثیرات جامعه بر زندگی یک زن و شوهر است. حدود 20 درصد فیلمبرداری "دوباره با هم" در شهر تهران و بقیه در شهرهای جنوبی کشور فیلمبرداری میشود. این اولین فیلم روزبه حیدری در ایران است.
"کیش ومات" آخرین فیلم بلند سینمایی جمشید حیدری است که در آن حمید گودرزی، الناز شاکردوست، نیما شاهرخشاهی، بهنوش بختیاری و اکبر عبدی بازی کردند.
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