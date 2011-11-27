زون 4 فشاری طرح جامع آب شهر اراک به بهره برداری می رسد

عبدالرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهر اراک بر اساس مطالعات طرح جامع آب شهری به 9 زون فشاری جهت توزیع مناسب آب تقسیم بندی شده است.

وی تصریح کرد: برای اجرای زون 4 فشاری که یکی از این زون های 9 گانه از طرح جامع آب شهر اراک است، خط انتقالی به طول 7 کیلومتر به قطرهای 500 ،600 و700 میلیمتر از جنس چدن داکتیل در حال اجرا است که با بهره برداری از آن مناطقی از مسیر کمربند شمالی شامل خیابان های کشتارگاه ،مشهد ، قائم مقام و آیت اله غفاری از آب سد کمال صالح بهره مند می شوند.

خلیلی هزینه اجرای این طرح را 600 میلیون تومان وهزینه خرید اتصالات ،لوله وشیر آلات را نزدیک به یک میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این خط انتقال توسط دو پیمانکار در حال اجرا است و پیش بینی می شود با تامین اعتبارات لازم تا پایان سال جاری این طرح به اتمام برسد.



