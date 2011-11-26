640 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری اظهار داشت: بانکها در راستای اجرای پروژه های استانی مانده اعتبارات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را در بحث بنگاه های زود بازده تا پایان سال پرداخت کنند.

وی وجود روحیه عملگرایی را در مدیریت بانکی ضروری دانست و افزود: مدیریت و درایت واقعی در سایه توسعه و ایجاد روزنه پیشرفت و مهمترین انگیزه جهت مشاوره در طرحهای تحول اقتصادی خواهد بود.

عسکری موضوع بنگاههای زود بازده را بهترین ظرفیت جهت کم کردن مطالبات بانکها ارزیابی کرد و اظهار داشت: وجود پروژه های عظیم و مستعد نظیر پتروشیمی، زیرساخت ها و شهرک های صنعتی مطلوب در استان زمینه را برای فعالیت و سرمایه گذاری بانکها فراهم آورده است.

وی ایجاد اشتغال را، هدف نهایی در تشکیل بنگاههای زودبازده عنوان کرد و گفت: کارشناسان بانکها در تعامل با دستگاه ها، طرحهای ارائه شده را بررسی و مورد پذیرش قرار دهند.