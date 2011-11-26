جشنواره فرهنگی بسیج دانشجویی در اراک آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان مرکزی با حضور 200 نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه های اراک، پیام نور، علوم پزشکی، علمی و کاربردی، شازند و فراهان ظهر روز شنبه آغاز شد.

براساس این گزارش تیم ای ورزشی شرکت کننده در 4 رشته تیر اندازی، شنا، فوتسال و پینگ پنگ با یکدیگر به رقابت می پردازند.

فرمانده بسیج دانشجویی استان مرکزی در آیین گشایش این جشنواره هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ بسیج در بین دانشجویان عنوان کرد و گفت: ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی در بین دانشجویان که نقطه هدف دشمنان در جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

ابوالقاسم شریفی با اشاره به نقش بسیج در طول 33 سال گذشته بیان داشت: بسیج در طول انقلاب خدمات ارزنده بسیاری را به کشور ارائه کرده که این خدمات امروز همچون خاری بر چشم دشمنان است.

وی با بیان این که دشمن در تلاش است با تضعیف بسیج و بسیجیان اهداف شوم خود را در ایران پیاده کند افزود: امروز دشمنان ایران در حالی ملت ایران را تهدید به حمله نظامی می کنند که گویا از روحیه بسیجی و تفکر بسیجی حاکم بر جامعه ایران بی خبرند.

فرمانده بسیج دانشجویی استان مرکزی با بیان این که جوانان بسیجی کشور بیش از هر زمان دیگر آماده جانفشانی و شهادت در راه ایران اسلامی هستند بیان داشت: دشمنان بدانند نهال بسیج که برگرفته از اندیشه والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است روز به روز ریشه‌دارتر و تنومندتر می‌شود.