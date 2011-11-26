سند توسعه روستایی استان ایلام تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام اظهار داشت: ارزش گذاری روستاها باید براساس شاخصهای اقتصادی، حجم و منابع تولید انجام گیرد.

وی بررسی و پیگیری های لازم را در مقررات ویژه مورد نیاز، جهت اجرای طرح ضروری دانست و از اعضای ستاد راهبرد روستایی استان خواست پیشنهادات مرتبط با طرح توسعه روستایی را برای ارائه به هیئت دولت و تأمین اعتبارات لازم مطرح کنند.

اعلایی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکردها و شاخص های به کارگرفته شده در تدوین سند توسعه روستایی پرداخت.

خاطر نشان می شود ارائه راهبردهای اجرایی، ارائه شاخص ها، ارزیابی وضع موجود، میزان بهره مندی روستاها، ساماندهی سکونتگاههای روستایی و استقرار نظام خدمات رسانی مطلوب از مهمترین اهداف مورد نظر در تدوین سند توسعه روستایی استان است.