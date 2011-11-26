یک چهارم مطالبات تامین اجتماعی اردبیل معوقات خرد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی وفادار بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری تامین اجتماعی استان اظهار داشت: این میزان مطالبات رقمی بالغ بر پنج میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با بیان اینکه تلاش در جهت وصول مطالبات کلان نباید مانع از تلاش در جهت وصول مطالبات خرد شود، افزود: تاکنون اقدامات موثری برای وصول این مبلغ کلان به ظاهر کم صورت نگرفته است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان با اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای وصول مطالبات معوقه ابراز امیدواری کرد روسای شعب با تلاش مضاعف نسبت به وصول این مبالغ کلان اقدام کنند.

وی بر تلاش همه جانبه برای وصول مطالبات به حق تامین اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: شعبات تابعه موظفند تمامی امکانات خود را برای وصول مطالبات بسیج کنند و این تلاشها می تواند حتی در ساعات غیر اداری نیز استمرار یابد.

وفادار نظارت سیستمی را بهترین نوع نظارت برای کنترل فعالیت واحدها برشمرد و ابراز داشت: به منظور نظارت مستمر بر واحدها باید نظارت به صورت مستمر و سیستمی اعمال شود.

به گفته وی در کنترل سیستماتیک استمرار کنترل، نظارت دقیق، مقایسه واحدها با یکدیگر و همچنین فعالیت کارکنان نیز ممکن و در نتیجه پویا شدن فعالیتها امکان پذیر می شود.

این مسئول همچنین تشویق و تنبیه را بهترین اهرم برای ایجاد انگیزش و جلوگیری از تخلفات احتمالی دانست و اضافه کرد: در تشویق و تنبیه باید ضوابط و ملاکهای خاصی در نظر گرفته شود، در غیر این صورت تشویق و تنبیه غیر هدفمند نه تنها بازخورد خوبی نخواهد داشت، بلکه تاثیر منفی به جا می گذارد.

