بسیج به قطب ضد استکباری در جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالرحمن ایمانی ظهر شنبه در گردهمایی بزرگ عاشقان ولایت در مجموعه ورزشی شهید سرمالیان پلدختر اظهار داشت: بسیج یک شجره طیبه است و امروز بهترین مدافع برای ولایت و ارزش‌های اسلامی است.

وی ادامه داد: بسیجیان از شهدا درس عزتمندی گرفته‌ و در برابر توطئه‌های نرم دشمن به خوبی ایستادگی کرده اند.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان تصریح کرد: بسیج در طول این سال‌ها با حضور پویا و آگاهانه خود منشأ خیر و برکت در حوزه‌های مختلف در کشور شده است و با وجود بسیج جمهوری اسلامی و انقلاب هیچ لطمه‌ای از سوی دشمنان نخواهند خورد.

وی با تاکید بر اینکه بسیج نهادی مقدس و جهادی است، بیان داشت: این مجموعه بزرگ با انسان بزرگی چون امام خمینی (ره) شناخته می‌شود.

سرهنگ ایمانی ادامه داد: امروز بسیج با هوشیاری و بصیرت کامل در پشت سر رهبری و ولایت ایستاده و تمام توطئه‌ها و نیرنگ‌های دشمنان را با قدرت نقش برآب کرده است.

بنابر این گزارش در ابتدای این مراسم نیروهای شرکت کننده در این همایش بزرگ از مقابل جایگاه و تمثال امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری رژه رفتند.

در این گردهمایی بزرگ گردان های مختلف بسیجی اعم از زن و مرد، دانش آموزان، دانشجویان، اعضای پایگاه های مقاومت بسیج، کارکنان ادارات، نهاد ها و سازمان ها از جمله گروه هایی بودند که اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.