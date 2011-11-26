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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

آتش نشانان پالایشگاه تندگویان گواهینامه بین المللی گرفتند

آتش نشانان پالایشگاه تندگویان گواهینامه بین المللی گرفتند

شهرری - خبرگزاری مهر: آیین اختتامیه اولین دوره آموزش آتش ‌نشانی در شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران برگزار شده و به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه بین‌المللی داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر شنبه با حضور مدیرکل اچ اس ای وزارت نفت و جمعی از مدیران پالایشگاه برگزار شد، مدیرعامل شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران گفت: احداث مجموعه زمین آتش پالایشگاه شهید تندگویان تهران از ضایعات سلویج بوده و طراحی و ساخت آن توسط متخصصان و مهندسان داخلی شرکت صورت گرفت.

محسن قدیری افزود: این دوره آموزشی از سوم مهرماه با حضور 50 کارآموز زیرنظر مدرس بین المللی در پالایشگاه برگزار شد و این افراد پس از طی مراحل آموزشی موفق به کسب گواهینامه بین المللی NFPA 1001  شدند.

وی ادامه داد: برای احداث زمین آتش پالایشگاه شهیدتندگویان بیش از سه هکتار زمین محوطه سازی شده و 600 متر مربع بتون مسلح (نسوز) استفاده شده و این محوطه مطابق با آخرین استانداردهای جهانی به نحوی ایجاد شده که در آن آمادگی آموزش و سرویس دهی به همه واحدهای صنعتی نفتی و غیرنفتی و حتی واحدهای غیرصنعتی وجود دارد.

در این مراسم، کارآموزان با برگزاری مانور آتش در بزرگترین زمین آتش خاورمیانه و اطفاء آن، آموخته های خود را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 1470028

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