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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

سفر عبدالجلیل به خارطوم؛

حمایت تسلیحاتی سودان از انقلابیون لیبی/البشیر از سرنگونی قذافی تمجید کرد

حمایت تسلیحاتی سودان از انقلابیون لیبی/البشیر از سرنگونی قذافی تمجید کرد

رئیس شورای انتقالی که در خارطوم به سر می برد از کمکهای تسلیحاتی سودان به انقلابیون لیبی در مبارزه علیه رژیم قذافی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "مصطفی عبدالجلیل" گفت : سودان به انقلابیون لیبی در جنگ با رژیم قذافی کمک تسلیحاتی کرده است.

وی افزود: سودان در جریان درگیری انقلابیون و رژیم سرهنگ معمر قذافی از طریق مصر به انقلابیون کمک تسلیحاتی کرده است که این سلاحها حتی تا منطقه جبل الغربی درغرب طرابلس نیز رسیده است.

"عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان هم گفت : مردم لیبی با سرنگونی رژیم قذافی، بزرگترین هدیه را به ملت سودان تقدیم کردند  زیرا سودان بیشترین آزار را این رژیم دید.

شایان ذکر است خارطوم بارها رژیم قذافی را متهم به حمایت از شورشیان دارفور کرده بود و عمر البشیر در سخنانی در ماه گذشته اعلام کرده بود سلاحهایی که انقلابیون با آن طرابلس را فتح کردند صد در صد سودانی بود.

کد مطلب 1470029

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