هنرمند اردبیلی تندیس جشنواره "تئاتر مقاومت" را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ماه مهر از سال 60" که کار محمد باقر نباتی مقدم است، توسط هیئت داوران این جشنواره در بخش صحنه‌ای، برای ارزیابی و انتخاب در سی‌امین جشنواره بین‌الملل تئاتر فجر نیز انتخاب شد.

نمایشنامه برگزیده ماه مهر از سال 60 داستان دختری مسیحی به نام "آلنوش" است که دوران حصر آبادان را روایت می کند.

این نمایشنامه پیش از این توسط انتشارات نمایش به عنوان اثر برگزیده بخش تولید متون جشنواره ملی فتح خرمشهر منتشر شده بود.

ماه مهر از سال 60 توسط هنرمندان استان تهران و به کارگردانی علی برجی روز سه شنبه اول آذرماه جاری در تالار قشقایی طی دو سانس اجرا شد.

سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت روز پنجشنبه سوم آذرماه90 در تالار وحدت تهران با معرفی برگزیدگان پایان یافت.

جایزه ویژه جشنواره کاریکاتور "اولنس" بلژیک به هنرمند اردبیلی رسید

همچنین شیرین قلیپور هنرمند جوان و کارتونیست حوزه هنری استان اردبیل موفق به کسب جایزه ویژه بیست و سومین جشنواره کاریکاتور اولنس بلژیک شد.

بیست و سومین جشنواره کاریکاتور اولنس بلژیک در دو بخش جوانان تا 15 سال و بزرگسالان 16 سال به بالا و با دو موضوع "بالن" و "برابری زن و مرد" در بلژیک برگزار شد.

