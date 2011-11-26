همایش بزرگ بسیجیان کهک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که ظهر شنبه در تالار امام علی(ع) بخشداری کهک برگزار شد، معاون سیاسی سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم ضمن گرامی داشت هفته بسیج عنوان کرد: بنا به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوات و حدیث عشق میدهد.
علیرضا نظری با بیان اینکه بسیجیان کسانی هستند که با عشق به خداوند برای سربلندی و عزت در حوزههای مختلف از دین در مقابل دشمن محافظت میکنند، افزود: بسیج در فرهنگ دینی و اسلامی مقدس و با اهمیت است.
وی بسیجی بودن را یک ارزش و آمادگی برای حق دانست و گفت: هفته بسیج، بزرگداشت جان فشانیهایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است.
معاون سیاسی سپاه علی بن ابی طالب(ع) با تأکید بر اینکه بسیج بستری مناسب برای حضور در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، اظهار داشت: بسیج، اختصاص به یک منطقه جغرافیایی و یک منطق انسانی و طبقاتی و قشری ندارد و این نهاد مقدس در همه جای کشور حضور یافته و برای حمایت ایران اسلامی تلاش میکند.
نظری در ادامه عنوان کرد: اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شود چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد و با حضور نیروهای بسیج دشمن نمیتواند انقلاب را مخدوش کند، چرا که بسیج در همه عرصهها حضور دارد.
وی یکی از کاردکردهای قابل توجه و مهم بسیج بعد از جنگ تحمیلی را مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و گفت: بسیجیان با هوشیاری و تدبر در مقابله با جنگ نرم و توطئههای دشمنان ایستادگی میکنند.
در پایان این همایش از بسیجیان موفق بخش کهک با اهدای هدایایی قدردانی شد.
کهک - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین همایش بزرگ بسیجیان بخش کهک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که ظهر شنبه در تالار امام علی(ع) بخشداری کهک برگزار شد، معاون سیاسی سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم ضمن گرامی داشت هفته بسیج عنوان کرد: بنا به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوات و حدیث عشق میدهد.
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