نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از عصر روز شنبه 5 آذر به مدت 10 روز در مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان اراک برای بازدید علاقمندان دایر است.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کلفرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در حاشیه گشایش این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه 500عنوان کتاب مشتمل بر 2500 جلد در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

محمد حسن افشاری ادامه داد: محصولات فرهنگی و کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه در موضوعات مذهبی، علمی، اجتماعی و فرهنگی و با تخفیف 10 درصد ارائه شده است.

وی در ادامه با اشاره به برپایی این نمایشگاه درهفته بسیج بیان داشت: اهمیت بسیج باید درجامعه و به ویژه در بین نسل جوان تبیین و معرفی شود که برگزاری نمایشگاه یکی ازراه‌‌های معرفی فرهنگ بسیجی در بین جوانان است.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنریاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: آرامش امروز جامعه مرهونتلاش‌ها و خدمات شایسته‌ای است که بسیج در دوران‌های مختلف برای کشور انجام داده که ثمره آن در بیدای اسلامی مشهود است.

افشاری ادامه داد: بسیج انقلاب اسلامی را بیمه کرده و هیچ قدرتی توان رویارویی با آن را در خود نمی بیند چون این نیروی الهی و مردمی در مسیر ولایت فقیه حرکت کرده و می کند.

وی ماموریت اصلی بسیج را تداوم راه و تفکر امام راحل، اندیشه والای شهدا و صیانت از میراث گرانبهای انقلاب اسلامی عنوانکرد و گفت: بسیجیان با مجهز شدن به سه عنصر اخلاص، ایمان و شهادت در مسیر ولایتحرکت می‌کنند و تمام داشته‌های خود را نیز مدیون امام راحل و شهداهستند.