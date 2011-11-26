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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

به مدت پنج سال/

طرح احیای جنگلهای زاگرس در ایلام اجرا می شود

طرح احیای جنگلهای زاگرس در ایلام اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح احیای جنگلهای زاگرس در ایلام به مدت پنج سال اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اورنگی اظهار داشت: 340 هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس احیا می‌شود.

وی اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور با همکاری سازمان های بین المللی کار احیای جنگل های زاگرس اجرایی می شود.

وی ادامه داد: این مهم با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و UNBP سازمان عمران ملل متحد طرح احیا، توسعه و مدیریت مناطق خشک و نیمه خشک اجرایی می شود.

اورنگی با بیان اینکه این طرح در سال 91 در مناطق خشک و نیمه خشک زاگرس از جمله استان ایلام اجرایی می شود تصریح کرد: این طرح مهم در سال آتی و در سطح 340 هزار هکتار از جنگل های زاگرس استان ایلام به مدت پنج سال اجرا می شود.

استاندار ایلام نیز در این گردهمایی گفت: منابع جنگلی یک ثروت خدادادی بوده که در طول سالیان متمادی مورد بهره برداری بی رویه قرار گرفته است.

مجتبی اعلایی اظهار داشت: جنگل ها برای بهره برداری اصولی است اما توجه به حفظ آنها که نقش اساسی در تلطیف هوا و ایجاد نشاط و سازندگی در بین مردم داشته باید به عنوان یک اصل مورد نظر قرار گرفته شود.
 

کد مطلب 1470040

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